Die nächste Hitzewelle überrollt diese Woche das Land: Im Südwesten werden Temperaturen von über 35 Grad erwartet. Wo man es bei dieser Hitze am besten aushalten kann, haben wir in folgender Liste zusammengefasst.















Villingen-Schwenningen - Nach einem heißen Juni, geht es heißer weiter: Hier im Südwesten werden diese Woche heiße Temperaturen erwartet. Kaum auszuhalten? Doch. Mit diesen Tipps für ein kühles Plätzchen kommt jeder durch die Hitzewelle.

Möglingshöhe in Schwenningen

Auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau 2010 im Herzen von Schwenningen lässt es sich im Sommer gut aushalten. Der Barfußpfad etwa liegt gänzlich im kühlen Schatten und lädt dazu ein, die lästigen Schuhe auszuziehen um die Welt barfuß zu erkunden. Für die Kleinen gibt es auf der Möglingshöhe auch die Möglichkeit zu einer spaßigen Erfrischung: der Wasserspielplatz. Dieser lädt die Kinder zum ausgiebigen Spielen und Planschen mit den verschiedenen Spielgeräten ein.

Kneippbad Villingen

Wenn es einen Platz gibt, an dem man sich im Sommer ohne Probleme aufhalten kann, dann sind das Freibäder. Wie gut, dass auch Villingen eins hat: das Kneippbad. Auf der großen Liegewiese findet sich auch bei Hochbetrieb ein schattiges Plätzchen. Eine Einzelkarte für Erwachsene kostet im Kneippbad 4,80 Euro, als Schüler, Student und Schwerbehinderter mit gültigem Ausweis kommt man bereits für 3,20 Euro ins kühle Nass.

Waldpfad Groppertal

Wer sich bei den warmen Temperaturen trotzdem noch körperlich betätigen möchte, für den empfiehlt sich der etwa 11,3 Kilometer lange Pfad im Groppertal im kühlen Wald. Als besonderes Highlight wartet hier auf die Wanderer das Wildgehege Salvest. Dieses ist für die Besucher frei zugänglich und kostet keinen Eintritt. Zutrauliches Damwild freut sich auf jeden, der vorbeikommt.

Das Eiscafé im Stellwerk in Schwenningen

Was lange währt, wird endlich gut: Mehr als drei Jahre hat es gedauert, bis Schwenningen eine neue Eisdiele bekommen hat. Und diese ist ganz Besonders: Im 1869 erbauten Stellwerk im Neckarpark lässt sich in denkmalgeschützter Atmosphäre gemütlich ein Vanille- oder Himbeereis genießen. Eine kulinarische Abkühlung war noch nie historischer.

Das "Sonnenbädle" in Schwenningen

Eine lange Geschichte zeichnet das Sonnenbädle in Schwenningen aus: Bereits 1908 wurde das Sonnenbad als Verein eingetragen. Das Bädle hat ein Fassungsvermögen von 55 000 Liter Wasser. Bei einer Tiefe von 80 Zentimetern und einer 6,5 Meter langen Rutsche bietet das Bädle für junge Familien und Kinder bis zwölf Jahren einen erfrischenden Badespaß. Für Nicht-Mitglieder im Verein kostet die Erfrischung im Bädle für Kinder einen Euro, für Erwachsene zwei.

Das Brigach-Ufer in Villingen

Was gibt es schöneres, als bei heißen Temperaturen im Schatten an einem Flussufer zu entspannen? In Villingen gibt es dafür die Brigach. Entlang des Flusses gibt es etliche Stellen, um entspannt die Seele baumeln zu lassen, zu picknicken und Enten zu füttern. Als besonders schöne Stelle empfiehlt sich übrigens der Fischaufstieg in der Schwedendammstraße oder die Anlegestelle an der Neuen Tonhalle.

Eiscafés und Bächle in der Villinger Innenstadt

Auch die Villinger Innenstadt hat im Sinne einer leckeren Abkühlung einiges zu bieten: Bei den Eiscafés Zampolli in der Rietstraße, Eiscafé Raben, Venezia oder dem Eiscafé und Grillhaus Dolce Vita bleiben keine Wünsche offen. Daneben sind die Villinger Bächle des Münsterbrunnens gerade für Kinder eine Einladung, ihre Füße ins kalte Wasser zu stecken und sich abzukühlen. Ganz besonders wird der Spaß mit den eigens dafür hergestellten Bächle-Booten.