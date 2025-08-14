Hitze im Zollernalbkreis: Neue App gibt Tipps zu „kühlen Orten“

Die aktuellen Temperaturen sind für viele eine Qual. Die App „Kühle Orte in Baden-Württemberg“ will Alternativen bieten – auch im Zollernalbkreis.
Die derzeitigen Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke machen es in den Sommerferien so manchen Daheimgebliebenen schwer, Ausflugsziele abseits der Freibäder und Stauseen anzusteuern. Abhilfe dabei schaffen soll die seit Anfang August verfügbare App „Kühle Orte in Baden-Württemberg“. Das Angebot geht auf die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg zurück und soll nach eigenen Angaben dabei helfen, die kühlsten Orte im Land zu finden.