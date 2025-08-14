Hitze im Zollernalbkreis: Neue App gibt Tipps zu „kühlen Orten“

Die aktuellen Temperaturen sind für viele eine Qual. Die App „Kühle Orte in Baden-Württemberg“ will Alternativen bieten – auch im Zollernalbkreis.

Die derzeitigen Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke machen es in den Sommerferien so manchen Daheimgebliebenen schwer, Ausflugsziele abseits der Freibäder und Stauseen anzusteuern. Abhilfe dabei schaffen soll die seit Anfang August verfügbare App „Kühle Orte in Baden-Württemberg“. Das Angebot geht auf die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg zurück und soll nach eigenen Angaben dabei helfen, die kühlsten Orte im Land zu finden.

Grundlage für die App ist die landesweite Datenbank „mein.toubiz“, in die alle touristischen Regionen Baden-Württembergs ihre Daten einpflegen. Neben Bademöglichkeiten, Trinkbrunnen oder Höhlen listet die App unter anderem auch Museen oder Kirchen, die eine kühle oder klimatisierte Umgebung bieten. Gar öffentliche Sonnencremespender werden ausgewiesen – wenn auch nicht im Zollernalbkreis.

Wer die App, die in den gängigen App-Stores kostenlos heruntergeladen werden kann, öffnet, kann auf einer interaktiven Karte zwischen den Kategorien „Baden“, „Sonnengeschützte Ausflugsziele“, „Erfrischung und Trinkstellen“, „Biergärten und Eisdielen“, „Kühle Orte drinnen“ sowie „Sonnencremespendern“ auswählen und in den gewünschten Bereich zoomen.

Hexenküche als „Sonnengeschütztes Ziel“

Abgesehen von den bekannten Badestellen und Freibädern werden als „Sonnengeschützte Ausflugsziele“ der „Hohenzollerngraben“ und der nahe gelegene Aussichtspunkt „Hangender Stein“, der jüngst die Auszeichnung „Geopoint“ des Unesco-Geoparks Schwäbische Alb erhielt, in Onstmettingen empfohlen.

So sieht die interaktive Karte für „Sonnengeschützte Ausflugsziele“ im Raum Albstadt-Ebingen aus. Foto: Roth

Die interaktive Karte verweist zudem auf schattige Plätze wie die Hexenküche am Ebinger Schlossfelsenturm auf dem gleichnamigen Traufgang für Kinder. Klickt man die Örtlichkeit auf der Karte an, liefert die App weitere Hintergründe wie potenzielle Eintrittsgebühren, Infos zur Barrierefreiheit, Bilder und teils sogar Videos. Über die Hexenküche heißt es beispielsweise: „Gigantische Felsformationen und zu entdeckende Höhlen machen die ‚Hexenküche‘ zu einem einmaligen Erlebnis.“

Da die Karte in ganz Baden-Württemberg funktioniert, lohnt sich auch ein Blick über die Kreisgrenze hinaus. Sonnengeschütztee Ziele sind beispielsweise auch die Talheimer Wasserfälle im Mössinger Teilort oder die Kolbinger Höhle im Donautal.

Wichtig bei der Hitze sind auch Erfrischungs- und Trinkstellen. Solche weist die interaktive Karte im Zollernalbkreis unter anderem am Hechinger Martinsbrunnen, am Wasserspielplatz an der Pfeffinger Eyachquelle sowie am Wolfs- und am Nautlebrunnen in Burladingen aus.

Martins- und Kapellkirche sind „kühle Orte“

Und wenn es im Freien trotzdem zu heiß sein sollte, bleibt nur noch die Flucht in kühle Räume. Auch diese sind mit einem Klick in der App erreichbar. Gotteshäuser wie die Ebinger Martins- oder Kapellkirche rücken hierbei in den Fokus. Auch die Burg Wildenstein bei Leibertingen (Landkreis Sigmaringen) ist solch ein kühler Ort. Zu den jeweiligen „kühlen Orten“ sind auch die Öffnungszeiten angegeben.

Hilfreich dazu: Mit Standortzugriff werden Nutzern Haltstellen von öffentlichen Verkehrsmitteln ausgewiesen – mit Abfahrtszeiten in Echtzeit. Weiter sind Hitzewarnungen und öffentliche Toiletten einsehbar.

Fazit unserer Redaktion: Die landesweite App bietet besonders Touristen einen Überblick über Freizeitangebote bei Hitze. Im Zollernalbkreis fehlen jedoch insbesondere im Bereich um Balingen, auf dem Kleinen und Großen Heuberg sowie im Hohenzollerischen einige Ziele. Dazu muss aber auch gesagt werden: Es ist noch die erste Version der App; ein Ausbau des Angebots ist jederzeit möglich.

Und für Kreisbürger, die daheim geblieben sind und sich in Baden-Württemberg nach Tageszielen umsehen, lohnt sich ein Blick auf die interaktive Karte allemal.