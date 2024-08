Der Sommer ist da. Jedoch: Extreme Hitze kann den Körper stark belasten und ernsthafte gesundheitliche Risiken bergen. Das Gesundheitsamt Zollernalbkreis gibt via Pressemitteilung Tipps, wie man gut durch heiße Tage kommt.

„Insgesamt nehmen die Hitzetage über 30 Grad und längere Hitzewellen zu. Um sich zu kühlen, erhöht der Körper durch Schwitzen und gesteigerte Durchblutung den Energie-, Wasser- und Salzbedarf. Besonders kritisch sind Hitzewellen mit mehreren heißen Tagen und Nächten ohne Abkühlung. Doch das Bewusstsein für die Gefahren und Schutzmaßnahmen sind noch unzureichend“, heißt es in dieser Mitteilung.

Lesen Sie auch

Wohlbefinden leidet unter der Hitze

Hitzebelastung kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. „Besonders gefährdet sind Menschen ab 65 Jahren, Menschen mit Vorerkrankungen sowie Säuglinge, Kleinkinder und Schwangere“, erklärt Melanie Höss von der Kommunalen Gesundheitskonferenz.

„Zudem sind das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit aller Menschen bei hohen Temperaturen eingeschränkt. Daher müssen wir lernen, mit der Hitze zu leben und Belastungen entgegenzuwirken“.

Viel Wasser trinken

Das Gesundheitsamt Zollernalbkreis hat hierfür einige Tipps parat: Demnach sollte man seine Ess- und Trinkgewohnheiten anpassen: viel Wasser trinken und leichte, wasserreiche Mahlzeiten (Obst, Gemüse) bevorzugen.

Extreme Hitze gilt es zu meiden: Wenn irgendwie möglich sollte man sich nicht der direkten Sonnenstrahlung aussetzen – Aktivitäten auf Morgen und Abend verlegen sowie kühle und schattige Orte aufsuchen.

Dazu ist es wichtig, den eigenen Wohnraum zu kühlen: Fenster tagsüber am besten geschlossen halten und erst lüften, wenn die Sonne nicht mehr extrem brennt.

Wer regelmäßig Medikamente einnehmen muss, sollte die Einnahme aktuell noch mal mit dem Arzt oder Apotheker besprechen. Manche Medikamente können bei Hitze eine veränderte Wirkung zeigen.

Aktionstage im Kreis finden statt

Ein Tipp, den jeder beherzigen sollte: Auf sich und andere achten. Besonders ältere Menschen, Kinder und Alleinstehende sind womöglich auf Unterstützung angewiesen. „Lassen Sie niemals jemanden – auch nicht für kurze Zeit – alleine im Auto“, heißt es dazu in der Mitteilung.

In den Sommerferien finden zudem Aktionstage in Freibädern im Kreis statt, an denen Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamts über das Thema „Sonnen- & Hitzeschutz“ informieren. Abhängig vom Wetter finden die nächsten Termine in der Woche ab 19. August in Geislingen und Haigerloch statt; ein weiterer Aktionstag ist für Dienstag, 27. August 2024, von 13 bis 17 Uhr im Hallen-Freibad Hechingen angesetzt.

Viele weitere Informationen zum Thema „Hitze und Gesundheit“ findet man zusätzlich auf der Homepage der Landkreisverwaltung oder auf der Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Der Deutsche Wetterdienst (DWD) informiert über anstehende Hitzewellen per Hitzewarnung.