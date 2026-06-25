Hitze im Kreis Calw: Wetterdienst warnt vor extremen Temperaturen

Das Thermometer steigt weiter: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll es am Freitag besonders schlimm werden, auch mancherorts im Landkreis Calw.

Starke Hitze: Davor warnt der DWD ab Donnerstag, 11 Uhr, bis Freitag, 19 Uhr, in Calw und Umgebung. „Die Hitze wird alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten.“ Seit einer Woche warnt der Deutsche Wetterdienst vor den hohen Temperaturen und ihren Auswirkungen. Nun kommt eine neue Warnung hinzu. Denn am Freitag soll es mancherorts noch heißer werden.

Unsere Empfehlung für Sie Wetter fördert Sommerphänomen Hitzige Sommernächte: Glühwürmchen blinken im Paarungsrausch Sie huschen gerade durch die Sommernächte, die kleinen Feenwesen. Glühwürmchen finden die Hitze super. Gärtner haben einen besonderen Grund, die Leuchtkäfer zu mögen. Diese Warnung vor extremer Hitze gilt am 26. Juni von 11 bis 19 Uhr. „Am Freitag wird eine extreme Wärmebelastung bis zu einer Höhe von 400 Metern erwartet“, heißt es darin. Gleichzeitig rät der DWD Bürgern, die Hitze nach Möglichkeit zu meiden, ausreichend Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten.

Der DWD hat seine Warnung auch über die Warn-App Nina verschickt. Dort nennt er einige Orte, wo es am Freitag am heißesten werden dürfte. Aus dem Landkreis Calw tauchen Nagold, Neubulach und Schömberg in der Liste auf. Allerdings sind viele weitere Orte, die unter 400 Höhenmetern liegen, betroffen, werden aber nicht ausdrücklich genannt.