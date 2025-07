Hitze am Mittwoch: Wüstentag in BW – wo es am heißesten ist

Der Höhepunkt der Hitzewelle in Baden-Württemberg wird für diesen Mittwoch erwartet. Bereits am Dienstag war es so heiß wie noch nie Anfang Juli, jedenfalls seit Beginn der Messreihen Anfang der 1960er Jahre. Am Mittwoch wird es aller Voraussicht nach genauso kommen. Es wird ein sogenannter Wüstentag mit mehr als 35 Grad erwartet.

Wo ist es im Land am heißesten? Das zeigen wir für Dutzende Messstationen des Deutschen Wetterdiensts. in der folgenden, sich selbst aktualisierenden Livetabelle:

Die Stationen sind vielfach auf freiem Feld aufgebaut, um die Messungen langfristig vergleichbar zu machen. Der menschlichen Empfindung entspricht das an heißen Tagen nur bedingt, weil die meisten Menschen sich in bebauten Gebieten aufhalten – wo es nochmals deutlich heißer wird.

Temperaturen in Stuttgart

Beispielhaft zeigen wir für Stuttgart die Temperaturentwicklung an vier Messstellen – an den höher gelegenen am Schnarrenberg und am Flughafen, in der Innenstadt beim Olgaeck sowie in Bad Cannstatt mitten im dicht bebauten Talkessel. Auch diese Tabelle aktualisiert sich regelmäßig selbst:

Dass die aktuelle Hitzewelle ungewöhnlich für Anfang Juli ist, dürfte klar sein. Auch der Langzeitvergleich aus unserem Datenprojekt „Klimazentrale“ zeigt, dass die Temperatur in den vergangenen vier Wochen vielfach über dem lag, was in den vergangenen Jahrzehnten als normal gelten durfte. Dagegen wappnet sich die Stadt Stuttgart nun mit einem Hitzeaktionsplan, der konkrete Maßnahmen bei akuter Hitze vorsieht.

Weil die gemessenen Werte sehr oft über dieser Referenzperiode liegen, wird deutlich, welche Folgen der Klimawandel aktuell bereits hat – hier beispielhaft gezeigt für Stuttgart an der Messstation Schnarrenberg:

Auf der „Klimazentrale“-Website können Sie die Werte neben Stuttgart auch für alle Orte in den umliegenden Landkreisen abrufen – auch für Niederschlag oder Sonnenschein. Automatisiert erstellte Texte ordnen die Werte ein.