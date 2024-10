Zum SWR 1 „Hitmach-Duell“ lädt der Radiosender am Donnerstag, 17. Oktober, von 12 bis 18 Uhr nach Schramberg auf den hinteren Rathausplatz ein. Die Fünftälerstadt tritt gegen Stockach an.

Dabei duellieren sich Benedict Walesch in Schramberg und Max Oehl in Stockach. Beim Duell geht es darum, dass möglichst viele Menschen mit jeder Menge Kopfbedeckungen wie Hüten vorbeikommen und diese überzuziehen.

Am Schluss gewinnt die Stadt, die mehr Hüte gesammelt hat. Musikalisch geht es dabei unter dem Lied „You can leave your hat on“ von Joe Cocker natürlich auch zu. Welche Stadt den Sieg holt entscheidet sich um 17.30 Uhr.

Gewinnspiel für Teilnehmer

Für alle Teilnehmer winkt bei einem Tagessieg ein Gewinnspiel um zwei Tickets für die SWR 1 Finalparty am 25. Oktober in der Stuttgarter Schleyerhalle. Dort können die Moderatoren Ingo Lege, Annett Lorisz, Patrick Neelmeier, Max Oehl, Jochen Stöckle und Matthias Sziedat einmal persönlich kennengelernt werden.

Neben dem Hitmach-Duell in Schramberg und Stockach finden in der gleichen Woche vier weitere Duelle von Max Oehl und Bedeict Walesch statt. SO machen sie etwa auch in Niefern-Öschelbronn und Metzingen Halt.