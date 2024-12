Baden-Baden - In den vorweihnachtlichen Charts sind sie ewige Konkurrenten - jetzt haben Wham! erstmals seit zwei Jahren Mariah Carey vom Thron gestoßen. Grund dafür ist wohl eine limitierte Neuauflage, die anlässlich des 40. Jubiläums von "Last Christmas" erschienen ist, wie GfK Entertainment informiert.

Carey war mit dem 30 Jahre alten Weihnachtshit "All I Want For Christmas Is You" in den Vorwochen auf Platz eins gelegen, diese Woche auf der Zwei. Mit insgesamt 20 Wochen an der Spitze der Single-Charts war sie kurz davor, den Rekord als längster Nummer-eins-Hit in Deutschland einzustellen. Der liegt bei 21 Wochen und wird bislang von Udo Lindenberg und Apache 207 mit "Komet" gehalten.

Lesen Sie auch

52 Festtagslieder in den Top 100

Kurz vor Weihnachten belegen diese Woche festliche Lieder alle Top-Plätze der Charts. Hinter Wham! und Carey liegen Shakin' Stevens mit "Merry Christmas Everyone" (drei), Brenda Lee mit "Rockin' Around The Christmas Tree" (vier) und José Feliciano mit "Feliz Navidad" (fünf). Insgesamt sind diese Woche 52 Festtagslieder in den Top 100.

In den Album-Charts erobert Casper die Spitze. Sein Konzert-Mitschnitt "Live in Bielefeld" beschert dem Rapper das siebte Nummer-eins-Album. Dahinter folgen die US-Rocker von Linkin Park mit "From Zero" auf Platz zwei und die K-Pop-Band Stray Kids mit "Hop" neu auf der Drei. Taylor Swift liegt mit "The Tortured Poets Department" diese Woche wieder auf Rang vier. Und Michael Bublé sichert sich mit "Christmas" den einzigen weihnachtlichen Beitrag in den Album-Top 5.