1 Der Staatsschutz ermittelt nun gegen die Personen aus dem Umfeld des Studentenwohnheims. Foto: Murat/

Mehrere Personen sollen im Innenhof des Wohngebäudes in der Habsburgerstraße fremdenfeindliche Parolen gesungen haben. Nicht der einzige Vorfall in der Nacht des 28. Septembers.









Im Innenhof eines Studentenwohnheims in der Habsburgerstraße, Bereich Röderhof, in Freiburg kam es in der Nacht zum Samstag, 28. September, zu rechtsextremen Vorfällen. Diese wurden erst später der Polizei gemeldet, heißt es in einer Pressemitteilung der Beamten.