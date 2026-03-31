Historisches Torfestival: 20-Tore-Spektakel erinnert an vergangene Zeiten

Freudenstadt und Ergenzingen haben einen Rekord in der Landesliga 3 aufgestellt. Vor mehr als 20 Jahren war der TuS schon einmal an einem ähnlich torreichen Duell beteiligt.
Bis zur Saison 2004/05 lassen sich in der Online-Datenbank „fussball.de“ sämtliche Ergebnisse der Landesliga 3 zurückverfolgen. In den 21 Spielzeiten bis zu vergangenen Saison, 2024/25, kam es 15-mal vor, dass bei einem Duell zweier Mannschaften in Hin- und Rückspiel zusammen mindestens 15 Tore fielen. Spitzenwert waren die 18 Treffer zwischen dem VfB Bösingen und dem VfL Mühlheim (7:3 und 7:1) in der Spielzeit 2021/22. Die 20er-Marke wurde nie geknackt – bis zum vergangenen Wochenende.