Historisches Spiel: Der SC Freiburg steht im Finale der Europa League

Es ist tatsächlich vollbracht: Durch einen 3:1-Heimsieg gegen Sporting Braga steht der SC Freiburg im Finale der Europa League. Erst am Ende begann das große Zittern.
Schon in den Tagen vor dem entscheidenden Rückspiel im Europa-League-Halbfinale des SC Freiburg knisterte es in „Fußballstadt“, wie Trainer Julian Schuster die Breisgaumetropole am Tag vor dem Spiel genannt hatte. Und kaum hatte der italienische Schiedsrichter um 21 Uhr angepfiffen, entlud sich im Europa-Park-Stadion alle Anspannung.