Historisches Schauspiel: Theaterstück zeigt beeindruckend das Leben der Dörlinbacher im Spätmittelalter

1 Der Graf von Geroldseck – hier mit zwei Saufkumpanen – machte den Dörlinbacher Bauern das Leben schwer. Foto: Axel Dach Dörlinbach wird 800 Jahre – und kann Theater spielen. Das Stück „Gerichtstag auf dem Freihof“ hat die Zuschauer in eine Zeit entführt, als die Bauern unter der Leibeigenschaft litten.







Link kopiert



„Hört und seht die alten Geschichten“ – mit diesen Worten richtete sich Andrea Schwörer eingangs an das Publikum. In den folgenden 90 Minuten sollten die Zuschauer entführt werden in eine Zeit, als das Leben ungleich schwieriger war als heute. Für das historische Schauspiel unter der Regie von Günter Steuert hatte dieser sich an einem Rechtsbuch des Klosters Ettenheimmünster aus dem 14. Jahrhundert orientiert. Und die Zuschauer brauchten nicht viel Fantasie, um zu sagen: Ja, so könnte es sich einst zugetragen haben.