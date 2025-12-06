Historisches Rathaus in Gresgen: Kassenbücher hinterm Aktenschrank versteckt

Da staunten Gerald Nill und seine Ehefrau Hilde nicht schlecht: Im Laufe der jahrelangen Renovierung des alten Rathauses in Gresgen kam nun der alte Aktenraum an die Reihe.
Im Rahmen des arbeitsaufwendigen, kräfteraubenden Ausbaus der massiven Regale fanden sich hinter den Brettern zur Wandseite zwei historische Kassenbücher von Gresgen. Das ältere Buch umfasst Kassenbelege aus den Jahren 1815 bis 1819, das andere beinhaltete Dokumente aus dem Jahr 1820. Die einzelnen Belege waren zu gebundenen Büchern zusammengefügt worden. Von den damaligen Erbauern der Schränke wurden die Bücher zum Stopfen als Dämm-Material zwischen den Holzblenden verwendet. Der Raum bot den Nills bis dahin ideale Möglichkeiten als Ankleideraum. Bis zum Zeitpunkt des Gebäudekaufes durch die Eheleute stand das Rathaus lange Jahre leer. Die Ortsverwaltung war zwischenzeitlich ins Bürgerzentrum umgezogen. Im Laufe der Jahrzehnte fanden auch Feuerwehr, Trausaal, Sitzungssaal, Sparkasse und aushilfsweise auch Klassenräume im Rathaus ihr Obdach, das 1911 erbaut wurde. Vom Klassenzimmer gibt es bei den Nills noch einen alten Tisch. Auf dem Tischbein hat sich wohl ein verliebter Pennäler verewigt und neben einem gemalten Herzen auf das Holz gekritzelt: „Anja und Sascha = Liebe“.