Historisches in Schramberg: Markantes Gebäude auf der Abrissliste für den Tunnel-Gegenverkehr?

Historisches in Schramberg

1 Ein Foto aus dem Stadtarchiv Schramberg von 1912 zeigt die beiden Gebäude – inklusive des Kinos. Foto: Stadtarchiv Schramberg

Mit der Leibbrandstraße 8 hat die Stadt Schramberg ein Gebäude mit einer interessanten Vorgeschichte gekauft: Angebaut war eines der ältesten Kinogebäude in Baden-Württemberg.









Die Stadt hatte rings um den Tunnelausgang und dem Busbahnhof in den vergangenen Jahren mehrere Gebäude erworben, um durch ihren Rückbau Flächen für einen Zweirichtungsverkehrs im Tunnel und eine Neuorganisation der Verkehrsführung in diesem Bereich umsetzen zu können. Was noch fehlte, war beim Busbahnhof das Haus Leibbrandstraße 8. Im Gemeinderat hat Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr nun den Kauf des Gebäudes bekannt gegeben.