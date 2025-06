Historisches Handwerk in Balingen: Das ungewöhnliche Körbchen von Hund Luma

Historisches Handwerk in Balingen

1 Anke van Bakel am Webstuhl Foto: Silke Thiercy „Der taugt nur noch als Brennholz“ hatte der Bruder der alten Dame gesagt. „Auf keinen Fall!“: Anne van Bakel adoptierte den Webstuhl. Nun ist sie Chefin in ihrer eigenen Weberei.







Luma hat ein ganz besonderes Schlafplätzchen – unter einem historischen Webstuhl nämlich. Damit dürfte der 14-jährige Schweizer Schäferhund sein weißes Fell exklusiv zur Ruhe betten, sein Frauchchen Anne van Bakel ist nämlich Handweberin und hat in ihrem Wohnzimmer in Zillhausen so viele Webstühle aufgebaut, wie eben Platz finden.