Historisches Gebäude: Wann die Orangerie in Hechingen bezugsfertig ist

1 Sind zufrieden mit dem Baufortschritt: Die Bauherren Stefan Walter (links) und Michael Löffler von der Hechinger IT-Firma „meaPuna“. Foto: Benjamin Roth

Die grundlegende Sanierung der historischen Orangerie im nördlichen Teil des Fürstengartens biegt auf die Zielgerade ein. Derzeit liegt der Fokus auf dem Innenausbau. Unsere Redaktion hat sich auf der Baustelle umgesehen.









Wer den Baufortschritt der Orangerie in den vergangenen Monaten beobachtet hat, erkennt, dass sich das baufällige historische Gebäude in eine moderne Firmenheimat für das Hechinger IT-Unternehmen „meaPuna“ gewandelt hat. Große Fenster sind an der langgezogenen Fassade inzwischen eingebaut, die Gebäudehülle ist weitestgehend geschlossen.