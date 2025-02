Historisches Gebäude verkauft: Ferienhaus im Hechinger Fürstengarten geplant

1 Das Haus Schlichtenberger im Hechinger Fürstengarten soll renoviert und künftig als Ferienhaus vermietet werden. Foto: Benjamin Roth

Das Haus Schlichtenberger im Fürstengarten hat einen neuen Besitzer: Im vergangenen Herbst wurde das historische Gebäude hinter der Villa Eugenia an eine Investorenfamilie aus Rosenfeld verkauft. Diese plant dort nun eine Art Ferienhaus.









In die Entwicklung des Fürstengartens kommt Bewegung. Im nördlichen Teil nimmt die Generalsanierung der Orangerie, die zur neuen Firmenheimat des Hechinger IT-Unternehmens meaPuna wird, Form an. Dazu wird die Zollernstraße, die Zufahrtsstraße zum Fürstengarten, ab kommenden März bis Ende 2026 ein völlig neues Gesicht erhalten. Der Baggerbiss für die Bauarbeiten ist für den 24. März terminiert. Die Hainbuchhecke am Straßenrand ist bereits gefällt. Passanten bietet sich seit Ende Januar ein freier Blick auf die Villa Eugenia.