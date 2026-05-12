Historisches Gebäude: Jetzt soll Social Media bei Verkauf von Raitbacher Rathaus nachhelfen

Das Rathaus in Raitbach wird nun auch in den sozialen Medien angepriesen. Seit drei Jahren versucht die Stadt – vergeblich – das Gebäude zu verkaufen.
Im Zuge ihrer Sparbemühungen will sich die Stadt von etlichen öffentlichen Gebäuden trennen – darunter auch das Raitbacher Rathaus. Dass dieses verkauft werden soll, war bereits im Januar 2023 beschlossene Sache und wurde daraufhin dann auch öffentlich ausgeschrieben. Denn der Gemeinderat stimmte damals für den Verkauf, auch wenn sich der damalige Ortsvorsteher Wilhelm Tholen sowie einige Bürger gegen den Verkauf ausgesprochen hatten.