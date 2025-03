Historisches Gebäude in Oberndorf: So sieht es in der alten Pfeffermühle aus

Mit dem geplanten Abriss der Härdtner’schen Villa rückt das Thema historische Gebäude in Oberndorf wieder in den Fokus. Frank Braun gewährt uns einen Einblick in die Pfeffermühle an der Langer-Weg-Treppe. Dort gibt es Erstaunliches zu entdecken.

Zugegeben, in den vergangenen zwei Jahren war die Langer-Weg-Treppe 2 kein sonderlich reizvoller Wohnort, wie uns die Mieterin der unteren Stockwerke berichtet. Die provisorische Treppe neben der Baustelle zur Sanierung der Langer-Weg-Treppe mit Einkäufen zu erklimmen, sei kein Spaß gewesen.

Doch das ist glücklicherweise vorbei. Jetzt wünscht sie sich eigentlich nur noch einen Mülleimer, damit die Hinterlassenschaften der Treppennutzer nicht in ihrem Hof landen.

Eigentlich führt uns aber etwas ganz Anderes her. Wir sind mit Frank Braun verabredet, einem Augenarzt, der früher in Oberndorf praktiziert hat, aber sich nun schon lange in Rottenburg-Wendelsheim niedergelassen hat.

Die Pfeffermühle liegt direkt an der Langer-Weg-Treppe. Foto: Cools

2016 hat er die Pfeffermühle in Oberndorf gekauft. Da war diese quasi ein Abenteuerspielplatz, wie er sagt. „Durch das Loch im Dach hat es reingeregnet, und immer wieder wurden hier illegal Partys gefeiert und Feuer gemacht. Die Stadt war froh, dass das Gebäude jemand gekauft hat“, erzählt Braun.

Zwei Jahre Umbauzeit

Zwei Jahre Umbauzeit steckte er in das heruntergekommene Haus und richtete Wohnungen darin ein. Die untere ist vermietet – sie wurde aber auch schon als Ausstellungsraum genutzt.

Die obere Wohnung (rund 110 Quadratmeter groß und mit Dachterrasse) hat Braun kürzlich erneut saniert. Sie steht aktuell leer.

Frank Braun hat die Wohnungen – hier die obere, aktuell leerstehende – aufwändig saniert. Foto: Cools

Aber Mieter zu finden, die den historischen Charakter zu schätzen wissen und pfleglich mit dem Haus umgehen, sei gar nicht so leicht, sagt er. Und die Sanierung der Langer-Weg-Treppe habe dieses Unterfangen in jüngster Zeit natürlich auch nicht leichter gemacht.

Aus dem 17. Jahrhundert

Das Gebäude stammt aus dem 17. Jahrhundert. Die Pfeffermühle, an der einst das Wasser des Stadtbachs direkt vorbeifloss, wurde wohl zum Mahlen von Getreide, Kalk und Öl sowie für das Walken von Textilfasern genutzt. Zehn Mühlen soll es früher zwischen Oberstadt und Augustinerkloster im Tal gegeben haben.

Frank Braun entdeckte das Haus bei einem Spaziergang durch Oberndorf. Als dann noch ein Passant zu ihm sagte „Das steht schon seit zehn Jahren leer, das will keiner“ war es um Braun geschehen. Er fasste den Entschluss, das denkmalgeschützte Gebäude zu sanieren.

Woher die Begeisterung für geschichtsträchtige, aber heruntergekommene Häusern kommt, kann er nicht erklären. „Aber in Rottenburg habe ich es genauso gemacht: das heruntergekommenste Gebäude gekauft und hergerichtet. Heute befindet sich meine Praxis darin.“

Abbundzeichen in den Dachbalken

Denkmalgeschützt ist die Pfeffermühle vor allem wegen ihres besonderen Krüppelwalmdachs mit Biberschwanzziegeln – ein Traum für Zimmermänner, wie Braun sagt.

Auf dem Dachboden zeigt er uns rätselhafte Einkerbungen in den alten Dachbalken aus Weißtanne. Dabei handelt es sich um so genannte Abbundzeichen. „Das ist so eine Art Aufbauanleitung und zeigt laut meines Zimmermanns, dass das Dach damals offenbar woanders gebaut und dann quasi als Bausatz nach Oberndorf transportiert wurde“, sagt Braun.

Außerdem weist er auf einen weißlichen Anstrich hin. Der sei einst vermutlich aus Brandschutzgründen angebracht worden, erklärt er mit Blick auf Oberndorfs Waffengeschichte.

Historischen Charakter bewahren

Bedenken bei der Sanierung denkmalgeschützter Gebäude kann Frank Braun nehmen. Er habe da sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Planungen habe er im Vorfeld mit dem Denkmalschutzamt abgestimmt.

Während der Sanierung sei dann immer mal jemand aus Freiburg vorbeigekommen – und habe sich begeistert von den Arbeiten gezeigt. Wie dem Denkmalschutzamt sei ihm aber auch wichtig gewesen, den historischen Charakter des Gebäudes zu bewahren, sagt Braun.

Bei den damals schwarz-gelben Fensterläden habe man gemeinsam herausgefunden, dass diese vor 100 Jahren grün gewesen sein müssen, und beschlossen, diesen Zustand wiederherzustellen.

Im Anbau kam ein Teil der alten Stadtmauer zum Vorschein. Foto: Cools

Unter Denkmalschutz steht übrigens auch der Anbau des Gebäudes, den Braun ursprünglich abreißen wollte – bis darunter ein Stück der alten Stadtmauer entdeckt wurde.

Für Braun ist es ein weiteres Stück Geschichte, das die Pfeffermühle umso besonderer macht. „Ich wünsche mir als Mieter jemanden, der den Charakter dieses historischen Gebäudes zu schätzen weiß.“

Bei Interesse kann man sich unter Telefon 07472/1669514 an Frank Braun wenden.