Die Schwarzwaldbahn ist eine der ältesten Eisenbahnstrecken in Deutschland. Bereits seit 1873 lässt die Bahnstrecke durch ihre eindrucksvolle Streckenführung die Herzen von Eisenbahnromantikern höher schlagen. Zur Feier des Jubiläums fährt das „Stuttgarter Rössle“, ein restaurierter Schnellzug aus den 1950er-Jahren, am Samstag, 2. September, von Karlsruhe mit mehreren Zwischenhalten bis nach Radolfzell.

Dabei macht der historische Triebwagenzug auch in der Ortenau Station. An Bord des Zuges sind geladene Gäste, aber auch Gewinner aus Verlosungen. Ein spontaner Zustieg ist daher nicht möglich, Fotos machen sei aber erlaubt, erläutert eine Sprecherin der Bahn auf Anfrage unserer Redaktion.

Dieseltriebwagen fährt mit 2000 Pferdestärken

Wer also einen Blick auf das „Stuttgarter Rössle“ erhaschen möchte, hat in der Ortenau mehrere Möglichkeiten. So wird der historische Zug um 8.26 Uhr in Offenburg, um 8.37 Uhr in Gengenbach, um 8.43 Uhr in Biberach, um 8.50 Uhr in Haslach, um 8.57 Uhr in Hausach, um 9.01 Uhr in Gutach und um 9.09 Uhr in Hornberg erwartet. Die Endstation Radolfzell soll gegen 10.45 Uhr erreicht sein. Am Abend geht’s ab 18.10 Uhr wieder auf gleicher Strecke zurück von Radolfzell nach Karlsruhe, wo der Zug gegen 21.07 Uhr ankommen soll.

Nach mehr als 20 Dienstjahren zwischen Kopenhagen und Hamburg wechselte der bewährte Oldie 1985 zunächst in den Ruhestand. Dank des Engagements und unzähliger Arbeitsstunden vieler Kollegen der Bahn kommt das wegen seines stromlinienförmigen Designs auch „Eierkopf“ genannte Fahrzeug nun für Sonderfahrten wieder zum Einsatz.

Nach erfolgreicher Restaurierung wurde der Triebzug in Anlehnung an das Stuttgarter Wappentier vom damaligen Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart, Manfred Rommel, auf den Namen „Stuttgarter Rössle“ getauft. Seit 1991 war der vierteilige Triebzug von Stuttgart aus für Sonderfahrten unterwegs.

Bis zu 140 Stundenkilometer und 2000 Pferdestärken bringt der 107 Meter lange Dieseltriebwagen auch heute noch auf die Schiene.