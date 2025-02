Der Historische Verein hat sein Jahresprogramm 2025 fertiggestellt. Es ergänzt die städtischen Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr um weitere Angebote. Bei mehreren Vorhaben wird die Volkshochschule (VHS) wieder Kooperationspartner sein.

Die erste Veranstaltung wird ein Vortrag aus der kleinen Reihe „Unsere Nachbarstädte“ sein. Am 21. März betrachtet Frank Schrader mit dem westlichen Nachbarn unsere ehemalige Kreisstadt, heißt es in der Mitteilung. In seinem Vortrag „Wolfach – so hab’ ich das noch nie gesehen...“ legt er eine ungewohnte Betrachtungsweise an den Tag, die die Geschichte der früheren Residenz- und Oberamtsstadt in einem anderen, unkonventionellen Licht erstrahlen lässt.

Am 29. März startet zusammen mit den beiden Kirchengemeinden ein „Ökumenischer Kirchenspaziergang“ in Schenkenzell. Beginnend in der Kirche St. Ulrich wird Heimatforscher Willy Schoch Einblicke in deren Geschichte geben, ebenso zum restaurierten Flurkreuz in der Bahnhofstraße. Der Spaziergang endet schließlich in der evangelischen Kirche, wo Pfarrer i. R. Herbert Kumpf auf deren Besonderheiten aufmerksam machen wird.

Tagesexkursion nach Offenburg

Eine Tagesexkursion führt am 12. April per Bahn nach Offenburg, eine Anmeldung bei der VHS ist dazu erforderlich. Bei einer Stadtführung lernen die Teilnehmer die alte Reichsstadt näher kennen. Die zweistündige Erkundung schließt die Mikwe, das jüdische Ritualbad ein, eines der ältesten jüdischen Baudenkmale in Südbaden. Nachmittags folgt im Ritterhausmuseum der Besuch der archäologischen Dauerausstellung.

Literarisches Gespräch als „Glanzlicht“

Das „Literarische Gespräch“ ist laut Mitteilung ein Glanzlicht im Jahresprogramm. Am 16. Mai tauchen Günther Bentele und Wolfgang Tuffentsammer wieder in die reiche Welt der Literatur ein. Thema wird Leben und Werk des Dichters Rainer Maria Rilke sein, der zu den bedeutendsten Autoren des 20. Jahrhunderts zählt und vor 150 Jahren geboren wurde.

Für den 18. Juli hat der Verein die jährliche Mitgliederversammlung angesetzt; im Anschluss wird Frieder Wolber Neues zum Bergbau in und um Schiltach berichten. Gäste sind hierzu willkommen.

Nachmittag im Kloster beim Ferienprogramm

Beim Schenkenzeller Sommerferienprogramm erleben die Kinder Anfang September anlässlich des Klosterjubiläums einen Nachmittag rund ums geheimnisvolle ehemalige Kloster Wittichen.

Ein Nachmittagsvortrag mit Willy Schoch ist für den 9. Oktober im Bürgerhaus Schenkenzell geplant. Am 7. November beschäftigt sich Ewald Hall mit der Landschaft der Baar, einem der ältesten Siedlungsräume Südwestdeutschlands. Er untersucht dabei die Herkunft des Namens der Baar und ihrer Flüsse Brigach, Breg und Donau.

Das detaillierte Jahresprogramm des Historischen Vereins ist unter www.geschichte-schiltach-schenkenzell.de zu finden.