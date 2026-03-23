Historischer Verein Hornberg: „Der Mann mit der längsten Spielzeit“

Hohe Ehrungen standen im Mittelpunkt beim Historischer Verein Hornberg: Für jahrzehntelanges Engagement wurden Mitglieder ausgezeichnet – allen voran Fritz Wöhrle.
Der Historische Verein Hornberg zeichnete am Samstag im Schlosshotel eine große Schar für langjährige Mitgliedschaft aus. Fritz Wöhrle sprengte mit 70 Jahren Vereinszugehörigkeit die Ehrenordnung des Vereins. Sämtliche Würdigungen, die zu vergeben sind, wurden ihm bereits zuteil. Ehrenmitglied ist er schon seit Jahren. Unter dem rauschenden Beifall der Anwesenden, die sich von den Plätzen erhoben, überreichte Vorsitzender Thomas Bossert dem Vertreter der ersten Garde für den unermüdlichen Einsatz und in Anerkennung seiner Verdienste die Ehrenurkunde sowie ein Präsent. Ein Jahr nach der Gründung des Historischen Vereins 1955 durch Erwin Leisinger begann Wöhrles Karriere auf der Freilichtbühne. „Fritz, du bist der Mann mit der längsten Spielzeit“, würdigte Bossert die lange Mitwirkung des Geehrten beim Hornberger Schießen. Wöhrle spielte 25 Jahre die Rolle des Hauptmanns, 20 Jahre die des Nachtwächters und war auch in der Trachtengruppe aktiv.