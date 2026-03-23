Historischer Verein Hornberg: „Der Mann mit der längsten Spielzeit“

Der Historische Verein Hornberg zeichnete am Samstag im Schlosshotel eine große Schar für langjährige Mitgliedschaft aus. Fritz Wöhrle sprengte mit 70 Jahren Vereinszugehörigkeit die Ehrenordnung des Vereins. Sämtliche Würdigungen, die zu vergeben sind, wurden ihm bereits zuteil. Ehrenmitglied ist er schon seit Jahren. Unter dem rauschenden Beifall der Anwesenden, die sich von den Plätzen erhoben, überreichte Vorsitzender Thomas Bossert dem Vertreter der ersten Garde für den unermüdlichen Einsatz und in Anerkennung seiner Verdienste die Ehrenurkunde sowie ein Präsent. Ein Jahr nach der Gründung des Historischen Vereins 1955 durch Erwin Leisinger begann Wöhrles Karriere auf der Freilichtbühne. „Fritz, du bist der Mann mit der längsten Spielzeit“, würdigte Bossert die lange Mitwirkung des Geehrten beim Hornberger Schießen. Wöhrle spielte 25 Jahre die Rolle des Hauptmanns, 20 Jahre die des Nachtwächters und war auch in der Trachtengruppe aktiv.

Bärbel Mauch, Präsidentin vom Verband Deutscher Freilichtbühnen, sparte ebenfalls nicht mit lobenden Worten und überreichte Wöhrle die Ehrennadel in Gold samt Urkunde. Gold gab es auch vom Bund Deutscher Amateurtheater für hervorragende Verdienste um das Amateurtheater.

Er spielte 25 Jahre lang die Rolle des Hauptmanns

Für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet wurde Bärbel Ketter. Zwölf Jahre brachte sie sich als Obfrau des Hornberger Schießens ein, arbeitete unter anderem in Requisite sowie Maske und als Souffleuse mit. Ebenfalls 40 Jahre ist Angelika Rapp dabei. Schon ein Jahr, nachdem sie 1985 nach Hornberg gezogen war, begeisterte sie sich für die Freilichtbühne und trat dem Verein bei. Für 30 Jahre Zugehörigkeit zum Verein geehrt wurde Thorsten Mader und zwanzig Jahre dabei sind Elisabeth Duntz, Ingrid Kegel, Sandra Weißer, Daniela Meier, Emely Meier, Sarah Meier und Bastian Zapf. Seit zehn Jahren halten dem Verein die Treue: Zoe Achstetter, Alexander Bartholomäus, Annerose Berger, Vroni Berger, Helga Duffner, Linda Duffner, Chiara Fabiano, Niklas Fader, Simone Fader, Finja Fuchs, Mareike Fuchs, Martin Fuchs, Jan Hassis, Franka Stulz, Melanie Stulz, Sofie-Anne Zapf.

Das Hornberger Schießen

Der missglückte Herzogempfang „Das Hornberger Schießen“ wird alljährlich als Theaterstück auf der Freilichtbühne im Hornberger Storenwald aufgeführt. Geschrieben hat es Erwin Leisinger, Heimatdichter, Gründungs- und Ehrenmitglied des Historischen Vereins und Ehrenbürger der Stadt Hornberg. Er gründete 1955 mit 14 Mitstreitern den Historischen Verein Hornberg und nur sechs Wochen nach Vereinsgründung fand die von 2000 Zuschauern umjubelte Uraufführung statt. Aktuell verzeichnet der Verein 420 Mitglieder.