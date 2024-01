Der Historische Verein begibt sich auf die Spuren von Rudolf Vogt – und bittet dafür um Mithilfe. Vogt studierte an der Kunstakademie in München. Er malte Bilder von Ettenheim und Umgebung sowie Porträts von afrikanischen Menschen.

Die Besucher der Kirche in Ettenheimweiler sehen am Hauptaltar ein Marienbild, das nach einem Gemälde des spanischen Malers Jose Antolinez (1635-1675) aus der Alten Pinakothek in München gemalt wurde.

Der Künstler war der aus Ettenheim stammende Kunstmaler Rudolf Vogt. Er war damals Schüler der Kunstakademie in München und malte 1926 das Altarbild.

Ein von ihm gemaltes Altarbild für die Spitalkirche ist verschollen, berichtet der Historische Verein, der das Leben des Malers und sein Werk erforscht.

Obwohl er nach Südafrika auswanderte, war er sehr heimatverbunden

Rudolf Vogt wurde 1903 in Ettenheim geboren, sein Elternhaus steht in der Muschelgasse. Auf Grund seiner großen Begabung trieb es den Malergesellen 1926 an die Kunstakademie in München. In seiner Münchner Zeit kopierte er auch Werke von alten Meistern. In Ettenheim stellte er seine Werke 1927 mehrmals aus.

1930 wanderte er nach Südafrika aus und betrieb ein Malergeschäft im Baugewerbe. Er war sehr heimatverbunden und besuchte 1935 mit seiner Ehefrau Luise, geborene Schwarz aus Altdorf, seine Heimatstadt. Im Jahr 1953 besuchte er zum zweiten Mal Ettenheim und zeigte im Rathaussaal eine Auswahl seiner Aquarelle und Ölgemälde, darunter Landschaften und Porträts aus Afrika. Zum letzten Besuch kam es im Jahr 1960.

Während seiner Zeit in Afrika fertigte Vogt Porträts wie „Afrikanischer Junge“ Foto: Verein

Eine schwere Erkrankung verhinderte die von ihm noch geplanten Reisen durch Afrika und führte schließlich zum Tod im Jahr 1964 in Kapstadt. Seine Adoptivtochter Ottilie Haas, geborene Vogt, lebte seit 1982 wieder in Ettenheim und starb im Jahr 2021. Aus vielen seiner Werke lässt sich seine Sehnsucht nach seiner Geburtsstadt erkennen. So malte er an die Wände der Bar im Deutschen Club von Kapstadt Ettenheimer Motive.

Historischer Verein sucht Werke und Dokumente des Künstlers

Einige Gemälde von seinen in München kopierten Alten Meistern und einige Aquarelle befinden sich noch im Privatbesitz. Leider sind von seinem Schaffen nur relativ wenige Arbeiten bekannt.

Der Historische Verein Ettenheim möchte sich mit dem Andenken und dem Werk von Vogt befassen und sucht Werke (Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen), Fotografien und Dokumente von dem Künstler. Er hat Bilder von Ettenheim und Umgebung gemalt und auch Porträts von afrikanischen Menschen.

Vogt malte auch Stadtansichten wie diese. Foto: Verein

Sollte die Spurensuche erfolgreich sein, lässt sich vielleicht eine Ausstellung zusammenstellen. Seine Arbeiten sind gut leserlich mit „R. Vogt“ signiert. Für Hinweise über den Kunstmaler ist der Historische Verein Ettenheim, Thomas Dees unter Telefon 07822/39 84 dankbar.