Historischer Tiefststand: Wasser im Bodensee niedriger als je zuvor an diesem Tag

Der Bodensee erreicht einen Rekordwert – allerdings keinen zum Feiern. Denn der Wasserstand ist so niedrig wie nie zuvor an diesem Tag im Jahr. Warum das so ist.
Das Wasser im Bodensee steht derzeit so niedrig wie nie zuvor an einem solchen Tag im Jahr. Nach den Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) stand der Pegel in Konstanz am frühen Nachmittag bei 3,32 Metern (Stand: 13 Uhr), das ist ein historischer Tiefststand. Der langjährige Mittelwert liege mit 4,32 Metern einen ganzen Meter über der aktuellen Marke.