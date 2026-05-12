Historischer Rundgang: Was das Wasser für Maulburg bedeutet

Bei frühsommerlichen Temperaturen hat Christof Schwald wieder durch das von Außerdorf Maulburg geführt. Seine Touren erfreuen sich großer Beliebtheit.
Dass das Außerdorf früher nicht bebaut war, lässt sich nirgends erkennen. Da ist es gut, dass es jemanden wie Christof Schwald gibt, der einem das erzählt. Am Freitag hat der Vorsitzende des Geschichts- und Kulturvereins wieder Bürger aus der Region durch das Außerdorf geführt. Es erstreckt sich von der Bahnlinie bis zur Wiese. Wieder kamen bei frühsommerlichem Sonnenschein viele Interessierte.