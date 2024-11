Historischer Ort: Nach mehr als 800 Jahren: Londons Fleischmarkt vor dem Aus

4 Der Smithfield Market ist einer von Londons historischen Orten. Foto: Jonathan Brady/PA Wire/dpa

In Großbritanniens Hauptstadt landen auch Touristen am Smithfield Market. Der Markt in der Nähe der St. Paul's Cathedral hat eine jahrhundertelange Tradition. Doch damit soll bald Schluss sein.









London - Dass London eine Stadt ist, die sich konstant verändert, zeigt sich an einem ihrer historischen Orte: Der älteste Fleischmarkt der Stadt steht vor dem Aus. Seit mehr als 800 Jahren wurde an dem Ort Handel betrieben, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. In den kommenden Jahren soll der Smithfield Market geschlossen werden.