Unzählige Närrische erleben mit dem Historischen Narrensprung in Oberndorf bei Kaiserwetter einen gelungenen Fasnetsdienstag nach zwei Jahren Zwangspause.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











So freudenreich war die Fasnet wohl lang nicht mehr – in Oberndorf freuten sich mehr als 2000 Kleidlesträger und Musiker und jede Menge Zuschauer darüber, nach der coronabedingten zweijährigen Zwangspause endlich wieder den Historischen Narrensprung erleben zu dürfen.

Punkt 8.30 Uhr am Dienstagmorgen eroberte der Oberndorfer Narrensamen die Stadt. 173 Nachwuchsnarren waren es in diesem Jahr. Wie gewohnt wurde der Startpunkt in der Lindenstraße von zwei jungen Gardisten in schwarz-gelben Schildhäuschen bewacht.

Begleitet wurde der Narrensamen von sechs Rössle-Reitern, die den ganzen Sprung über gewährleisteten, dass die insgesamt 514 Hansel, 415 Narros und 610 Schantle auf ihrem Weg durch die Oberstadt auch den nötigen Platz hatten.

Unsere Empfehlung für Sie Hansel, Narros und Schantle Oberndorfer Narrensprung im Livestream ansehen Sehen Sie den Oberndorfer Narrensprung am Fasnetsdienstag um 8.30 Uhr live auf unserem YouTube-Kanal.

Sein roter (Sonnen-)Schirm war für den Hansel am Dienstag von Vorteil: Passend zur allseits spürbaren Euphorie über die erste „richtige“ Fasnet nach der Pause wurde den Oberndorfern Kaiserwetter beschert. Zwar musste mancher Zuschauer in den frühen Morgenstunden noch frösteln, kurz nach dem Start des Sprungs strahlte die Sonne aber dann kräftig und tauchte die Larven der Narren in warmes Licht.

Brezeln fangen und Würste schnappen

Ein ähnliches Strahlen zeigte sich im Gesicht der vielen kleinen und großen Zuschauer, wenn sie, begleitet von acht Musik- und zwei Schantlekapellen, „O jerom, o jerom – dia Fasnet hot a Loch“ sangen oder den Schantle richtig aufsagten und dafür als Lohn Süßigkeiten, Brezeln, Orangen oder Würstchen bekamen. Natürlich kamen auch die Gäste auf der Ehrentribüne nicht zu kurz, und mancher durfte beweisen, wie gut er eine Brezel fangen oder nach einer Schwarzwurst schnappen kann. Der Polizeischantle bildete wie immer den Schluss des Sprungs. Anschließend zogen die 1812 Narren sowie die Musiker und Närrischen durch die Oberndorfer Besenwirtschaften und kamen dort bei einem Glas Sekt ins Gespräch.

Wer den Historischen Narrensprung am Morgen verpasst hat, der kann auf unseren Livestream zurückgreifen.