Historischer Kalender aus Weil: Motive wie Rollschuhbahn und Jahrmarktfreude zu sehen

Der historischer Wandkalender des Weiler Stadtarchivs widmet sich im Jahr 2026 dem Thema „Vereine und Veranstaltungen“.
Vereine und Veranstaltungen stehen für Miteinander, Gemeinschaft und Geselligkeit. Und das nicht erst seit heute, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Auch der Blick in die Vergangenheit verrät: In Weil am Rhein wird nicht nur die Vereinskultur seit Jahrhunderten gepflegt, in der 3-Länder-Stadt kommen die Menschen gerne zusammen, um zu feiern, zu erinnern, zu helfen, um Sport zu treiben oder auch um Freude zu haben. Der neue historische Wandkalender des Stadtarchivs greift diese Thematik anschaulich auf.