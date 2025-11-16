Historischer Kalender aus Weil: Motive wie Rollschuhbahn und Jahrmarktfreude zu sehen

Vereine und Veranstaltungen stehen für Miteinander, Gemeinschaft und Geselligkeit. Und das nicht erst seit heute, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Auch der Blick in die Vergangenheit verrät: In Weil am Rhein wird nicht nur die Vereinskultur seit Jahrhunderten gepflegt, in der 3-Länder-Stadt kommen die Menschen gerne zusammen, um zu feiern, zu erinnern, zu helfen, um Sport zu treiben oder auch um Freude zu haben. Der neue historische Wandkalender des Stadtarchivs greift diese Thematik anschaulich auf.

„Vereine und Veranstaltungen in Weil am Rhein“ so lautet der Titel des Wandkalenders 2026. Wieder einmal werden Erinnerungen wach. Wieder einmal gehen die Betrachter auf Zeitreise. Es ist, als blättere man gemütlich in einem Fotoalbum, in dem alte Bilder eine spannende Geschichte präsentieren, heißt es.

Der neue historische Wandkalender, der das Stadtarchiv der Stadt Weil am Rhein Jahr für Jahr in Zusammenarbeit mit der Kalendermanufaktur Verden herausgibt, ist laut der Verwaltung wieder ein echter Hingucker geworden. Im vergangenen Jahr gab es Schnappschüsse zum Thema: „Zwischen Rhein und Reben“ zu bewundern. Diesmal sind es zwölf Aufnahmen, die sich dem Vereinsleben und den Veranstaltungen des 20. Jahrhunderts in Weil und den Stadtteilen widmen.

Von Feuerwehr bis Freibad

Während die Weiler Feuerwehr im Januar an der „Krone“ vorbeimarschiert, zeigt der April die Einweihung der Rollschuhbahn im Jahr 1959. Stolz posieren die Märkter Fußballer des Jahres 1932 für ein Mannschaftsfoto, passend zu der bevorstehenden Fußballweltmeisterschaft im Juni des kommenden Jahres, während die Badesaison mit der Eröffnung des Freibads (1950) gefeiert wird.

Die Mitglieder des Radfahrvereins Solidari Märkt aus dem Jahr 1928 zieren den August, während es im Oktober einen Rundumblick auf den Jahrmarkt auf dem Messeplatz gibt und im Dezember der Musikverein Haltingen (zwischen 1912 und 1914) mit Pauken und Trompeten das Jahr ausklingen lässt.

„Vereine spielen seit Jahrhunderten eine wichtige Rolle für die Gesellschaft und sorgen für Gemeinschaftserlebnisse, die man nie wieder vergisst. Die Vielfalt der Vereine in Weil am Rhein und den Ortsteilen schenken den Menschen Freude und schöne Stunden in netter Gesellschaft. Unsere Fotos sollen einmal mehr Erinnerungen an diese vergangene Zeit wecken“, nennen Annika Gerwig und Thilo Baumgartner aus dem Stadtarchiv die Beweggründe, warum sie sich diesem Thema widmeten.

Fotografien aus dem Archiv

Verkaufsstellen des Wandkalenders, der sich Jahr für Jahr großer Beliebtheit erfreut, sind in Weil am Rhein die Buchhandlung Lindow, der Kaufring und die Buchhandlung Thalia in der Dreiländergalerie.

Das Werk kostet 19,90 Euro und ist auch direkt beim Verlag unter www.historische-kalender.de erhältlich. Die Fotografien wurden vom Stadtarchiv zur Verfügung gestellt.