Historischer Fund: 455 Jahre alte Dokumente im Kirchenarchiv in Schuttern entdeckt

1 Manuel Hugelmann (von links), Klaus Siefert, Bürgermeister Erik Weide, Ortsvorsteher Hans-Jürgen Kopf und Fred Kopf haben sich die historischen Dokumente einmal näher angesehen. Foto: Bohnert-Seidel

Historische Dokumente aus dem 16. Jahrhundert sind im Sommer im kleinen Kirchenarchiv über der Sakristei in Schuttern gefunden worden. Etwa 300 Folien, Blätter aus Pergamentpapier fanden sich in einem alten Karton.









„Neben einer starken Verschmutzung finden sich auch Verkrustungen von Bauschutt, ausgeprägter Insekten- und Mäusefraß am Papier“, stellte Ortsvorsteher Hans-Jürgen Kopf fest. Jetzt sollen die Dokumente gereinigt, aufgearbeitet und für die Nachwelt erhalten werden. In Schuttern handelt es sich um einen der größten Bündel entdeckter Schriftstücke aus der Klosterzeit. Bei einer ersten Durchsicht ist der Ahnenforscher Klaus Siefert auf das Jahr 1568 gestoßen. „Aber es könnten sich auch durchaus ältere Dokumente in dem Bündel befinden“, erklärte Siefert. Die Bedeutung des Fundes sei einzigartig, weil in der Literatur nur wenig Originale vorhanden wären. Diese Dokumente füllten vielleicht manche Lücke. Kein Archivar hat die Dokumente bisher aufgenommen, erklärte Siefert.