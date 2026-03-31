Historischer Erfolg: TTC Mühringen steigt in Oberliga auf

In der Verbandsoberliga gelingt den Tischtennis-Frauen des TTC Mühringen Historisches. Derweil schaffte der SSV Schönmünzach II im Abstiegskampf in der Regionalliga einen Coup.
Frauen Regionalliga „Abgesehen von der eingesprungenen Nummer vier trat der Spitzenreiter keineswegs in schlechter Formation an“, wollte es SSV-Vorstand Klaus Frey nicht gelten lassen, dass die Aufstellung des Gegners seinen Damen beim 6:4-Heimspielerfolg in die Karten spielte. „Vielmehr lieferten sich beide Mannschaften ein wirklich sehenswertes Duell auf hohem Niveau.“ Melissa Bill glänzte am vorderen Paarkreuz mit zwei Siegen gegen Weinheims Topspielerinnen, darunter mit einem Fünfsatzerfolg über Victoria Merz, die derzeit drittbeste Spielerin der Regionalliga. Zudem ließ Antonia Walkenhorst am hinteren Paarkreuz keinen gegnerischen Satzgewinn zu. Sara Müller gewann ein Einzel und zusammen mit Leonie Müller ein überaus wichtiges Doppel zu Beginn. Mit 13 Pluspunkten hat Aufsteiger SSV Schönmünzach II weiterhin den Klassenerhalt im Visier, aktuell befindet man sich auf Relegationsplatz acht. Auch im abschließenden Saisonspiel gegen Neckarsulm II (18. April) geht man nicht chancenlos ins Spiel.