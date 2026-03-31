Historischer Erfolg: TTC Mühringen steigt in Oberliga auf

In der Verbandsoberliga gelingt den Tischtennis-Frauen des TTC Mühringen Historisches. Derweil schaffte der SSV Schönmünzach II im Abstiegskampf in der Regionalliga einen Coup.

Frauen Regionalliga „Abgesehen von der eingesprungenen Nummer vier trat der Spitzenreiter keineswegs in schlechter Formation an“, wollte es SSV-Vorstand Klaus Frey nicht gelten lassen, dass die Aufstellung des Gegners seinen Damen beim 6:4-Heimspielerfolg in die Karten spielte. „Vielmehr lieferten sich beide Mannschaften ein wirklich sehenswertes Duell auf hohem Niveau.“ Melissa Bill glänzte am vorderen Paarkreuz mit zwei Siegen gegen Weinheims Topspielerinnen, darunter mit einem Fünfsatzerfolg über Victoria Merz, die derzeit drittbeste Spielerin der Regionalliga. Zudem ließ Antonia Walkenhorst am hinteren Paarkreuz keinen gegnerischen Satzgewinn zu. Sara Müller gewann ein Einzel und zusammen mit Leonie Müller ein überaus wichtiges Doppel zu Beginn. Mit 13 Pluspunkten hat Aufsteiger SSV Schönmünzach II weiterhin den Klassenerhalt im Visier, aktuell befindet man sich auf Relegationsplatz acht. Auch im abschließenden Saisonspiel gegen Neckarsulm II (18. April) geht man nicht chancenlos ins Spiel.

Frauen Verbandsoberliga

Im Rennen um die Meisterschaft in der Verbandsoberliga (Gruppe 1) lässt der TTC Lützenhardt nicht locker, mit zwei Siegen bleibt man auf Tuchfühlung zu Tabellenführer TTF Rastatt II, auf den man am 19. April vor eigenem Publikum zum vermutlich entscheidenden Spiel um den Oberliga-Aufstieg trifft. Vor ansehnlicher Kulisse gewann das Lützenhardter Quartett das Heimspiel gegen den Tabellendritten aus Iffezheim mit 8:4. Einige Partien, vor allem auch die beiden Anfangsdoppel, waren hart umkämpft. In fünf von sechs Fällen erwies sich der TTC in den Partien über die lange Fünfsatzdistanz als effektiver. Nejla Yaman spielte am Spitzenpaarkreuz stark auf, auch Verena Riedt hielt sich an der hinteren Position als unbezwingbar. Klara Misurak machte mit einem ungefährdeten Dreisatzerfolg am Ende den Sack zu.

Unsere Empfehlung für Sie Tischtennis Aufstieg für den TTC Mühringen greifbar Das Frauenteam des TTC Mühringen benötigt noch einen Sieg , dann ist der erstmalige Aufstieg in die Oberliga perfekt.

In der Sonntagspartie beim TTC Forchheim musste man zwar auf Nejla Yaman verzichten, fuhr aber einen insgesamt ungefährdeten 8:3-Auswärtssieg ein. Was erneut an der optimalen Doppelausbeute lag.

In der parallelen Verbandsoberliga (Gruppe 2) gelang den Tischtennisfrauen des TTC Mühringen Historisches, erstmals in der Vereinsgeschichte stieg nunmehr ein Mühringer Team in die Oberliga auf. Das Meisterstück gelang dem TTC-Quartett am drittletzten Spieltag, das verlustpunktfreie Team setzte sich in einem spannenden Topspiel gegen den Zweiten SpVgg Gröningen-Satteldorf mit 8:6 durch. Im Gegensatz zum 8:3-Hinspielerfolg mussten sich die Mühringerinnen diesmal deutlich mehr strecken, zwischenzeitlich lag man sogar mit 2:4 im Hintertreffen. Davon unbeeindruckt, sorgten Spitzenspielerin Hannah Sauter und Luisa Schreiber postwendend für den Ausgleich, den besseren Endspurt verbuchte dann der TTC für sich. Die Mühringer Punkte im Einzel ergatterten Hannah Sauter, die bei ihren drei Auftritten jeweils ohne Satzverlust blieb, Luisa Schreiber (2) und Sina Ranft (2).

Frauen Verbandsliga

Die zweite Mühringer Mannschaft stand in der Verbandsliga beim designierten Meister TSV Betzingen auf verlorenem Posten, den Ehrenpunkt beim 1:8 ergatterte Sina Ranft.

Frauen Landesliga

In der Landesliga stieß der CVJM Grüntal gegen den abstiegsbedrohten FC Mittelstadt auf energische Gegenwehr, am Ende musste sich das Team um Spitzenspielerin Alexandra Eisenbeis mit 6:8 geschlagen geben. Eine Niederlage, die zwar schmerzte, aber aufgrund der sicheren Mittelfeldposition keine gravierenden Auswirkungen für das CVJM-Quartett hatte.

Frauen Landesklasse

Die neu gegründete dritte Mannschaft des TTC Mühringen musste sich im Kellerduell der Landesklasse mit 3:8 den Gästen der SpVgg Aidlingen II geschlagen geben. Gabriele Butenschön (2) und Marion Fischer sorgten für ein Zwischenhoch und hielten die Niederlage in erträglichem Rahmen.

Männer Landesliga

Dies trifft auch auf Landesligist SSV Schönmünzach zu. Seit langem mal wieder in starker Besetzung, also mit der Philippinin Kheith Rhynne Cruz und mit Punktegarant Fabian Frey, ließen sich die Murgtäler im wichtigen Spiel gegen Schlusslicht TSV Nusplingen auf keine Kompromisse ein und gewann auch in der Höhe verdient mit 9:1. Lediglich ein Doppel ging zu Beginn weg, dann dominierten Kheith Rhynne Cruz (2), Fabian Frey, Maximilian Bill, Mathias Schwab, Sören Quass und Dominik Becker durchgehend die Partie.