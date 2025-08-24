Historische Zeichnungen entdeckt: „Eine Sensation für die Lahrer Stadtgeschichte“

Historiker Thomas Foerster entdeckte auf einer Antiquarmesse Originalzeichnungen von Lahr und Umgebung aus dem 18. Jahrhundert. Diese galten lange als verschollen
Die besten Dinge verdanken wir dem Zufall. Der Spruch scheint sich in diesem Fall zu bewahrheiten: Historiker Thomas Foerster ist das beste Beispiel dafür. Er sei auf der Antiquaria Ludwigsburg, einer Fachmesse, unterwegs gewesen. Bei einem Leipziger Kollege habe er dann etwas entdeckt, „bei dem mein Herz einen kleinen Aussetzer gemacht hat“. Er stieß im bekannten Geschichtsbuch von Amtmann Stein zur Stadt aus dem Jahr 1827 auf bis dato unbekannte Zeichnungen von Lahr und seiner Umgebung. Sie waren zusätzlich im Buch eingeklebt. Das Besondere an ihnen: „Sie sind im Original. Bisher kannten wir nur schlechte Kopien oder Nachzeichnungen zu Lahrs Stadtgeschichte im 18. Jahrhundert“, erzählt Foerster von seiner Entdeckung.