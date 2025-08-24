Historische Zeichnungen entdeckt: „Eine Sensation für die Lahrer Stadtgeschichte“

Historiker Thomas Foerster entdeckte auf einer Antiquarmesse Originalzeichnungen von Lahr und Umgebung aus dem 18. Jahrhundert. Diese galten lange als verschollen

Die besten Dinge verdanken wir dem Zufall. Der Spruch scheint sich in diesem Fall zu bewahrheiten: Historiker Thomas Foerster ist das beste Beispiel dafür. Er sei auf der Antiquaria Ludwigsburg, einer Fachmesse, unterwegs gewesen. Bei einem Leipziger Kollege habe er dann etwas entdeckt, „bei dem mein Herz einen kleinen Aussetzer gemacht hat“. Er stieß im bekannten Geschichtsbuch von Amtmann Stein zur Stadt aus dem Jahr 1827 auf bis dato unbekannte Zeichnungen von Lahr und seiner Umgebung. Sie waren zusätzlich im Buch eingeklebt. Das Besondere an ihnen: „Sie sind im Original. Bisher kannten wir nur schlechte Kopien oder Nachzeichnungen zu Lahrs Stadtgeschichte im 18. Jahrhundert“, erzählt Foerster von seiner Entdeckung.

Die sechs Zeichnungen seien allesamt dem 18. Jahrhundert zuzurechnen. „Das ist eine absolute Sensation für die Stadtgeschichte und passiert einmal in 100 Jahren“, verkündet der Historiker feierlich. Dies erkenne man vor allem in der bisher unbekannten Darstellung des Klosters Ettenheimmünster.

Die Zeichnung zeige den damaligen Umbau des Gebäudes. Daher müsse die Zeichnung, wie Dokumentationen aus dem Kloster belegen, zwischen 1721 und 1724 angefertigt worden sein. Die weiteren fünf Ansichten zeigen Schauplätze in Lahr: den Schlossplatz, die Tiefburg, den Urteilsplatz, die Hugsweierer Mühle (heute als Rubin-Mühle bekannt) und die Stadtbefestigung am Doler Platz.

„Bei der Tiefburg muss man sich den Bauzustand anschauen“, erklärt der Historiker. Auf der Zeichnung sei die Burg nur noch eine Ruine, daher müsse sie nach 1667 entstanden sein.

Objekte in der Zeichnungen liefern wichtige Hinweise

Ein Erdbeben habe 1729 weitere Mittel von der Tiefburg abgetragen, so dass die Zeichnung zwischen 1730 und 1734 zu datieren sei, so Foersters Einschätzung. Bilder aus der Stadt seien schwieriger zu beurteilen, da man keine schriftlichen Quellen zum Abgleich habe. „Da muss man darauf achten, was auf der Zeichnung zu sehen ist“, verrät der gebürtige Allmannsweierer. Objekte wie Räder oder Holzfässer, die auf der Darstellung des Urteilsplatzes auftauchen, ließen auf die jeweiligen Handwerker (Wagenbauer und Küfer) sowie ihre Geschichte schließen. Dadurch sei der Zeitraum auf die 1720er-Jahre einzugrenzen, urteilt der Historiker .

Die Zeichnung der Hugsweirer Mühle konnte der Historiker genau auf 1729 datieren. Aber wie? Damals musste die nahe gelegene Schutter verengt werden und dafür wurden viele Steine benötigt. „Ich habe in einer Akte einen Kostenvoranschlag eines Steinhauers entdeckt, die das Jahr dokumentierte“, freut sich Foerster. Der Fund des Dokuments sei ein absoluter Glücksgriff gewesen.

Insgesamt könne man sagen, dass alle Bilder aus Lahr auf 1730 bis 1734 einzuschätzen seien, die Zeichnung des Kloster Ettenheimmünster sei die Ausnahme und einige Jahre früher entstanden.

Die Frage, die dabei offen bleibt: Wer ist der Künstler, der für die Zeichnungen verantwortlich ist? Oder sind es etwa mehrere? „Wenn man den Stil und die Arbeitsweise bei den sechs Werken betrachtet, komme ich zu dem Schluss, dass es sich um ein und denselben Urheber handeln muss“, ist sich der Historiker sicher.

Der Zeichner könnte im Kloster gelebt haben

Ein Schweizer Künstler verfüge über einen ähnlichen Stil, diese Spur habe sich aber leider als Sackgasse herausgestellt. Im nächsten Schritt bei der Suche nach dem Künstler habe er nach einer Verbindung zwischen den verschiedenen Motiven gesucht.

Fündig wurde er durch einen weiteren Zufall: „Beim Besuch der Pfarrkirche St. Landolin in Ettenheimmünster entdeckte ich einen Teppich des Fürstentums Nassau-Saarbrücken“, berichtet Foerster. Dessen Territorium erstreckte sich über das Gebiet von Lahr und Ettenheimmünster. Daher vermutet er, dass der Zeichner aus dem Kloster stammte und die Aufmerksamkeit der Fürstin erregte. „Das Ziel der Arbeit könne die Dokumentation von Erdbebenschäden gewesen sein“, mutmaßt der Historiker. Er hält es für wahrscheinlich, dass der Künstler eine Bestandsaufnahme wichtiger Gebäude und Plätze vornehmen wollte. Da auf den Darstellungen keine Menschen oder Tiere zu sehen sind, schließe er einen architektonischen Hintergrund beim Zeichner nicht aus.

Der Vortrag, den Foerster am 22. Juli im Stadtmuseum über die Entdeckungen hielt, war seiner Einschätzung nach „gut besucht“. Das Publikum sei leidenschaftlich gewesen und habe die Inhalte sehr gut aufgenommen, ist der Historiker überzeugt. Die neuen Erkenntnisse werde er noch ausführlich in einem Artikel für das kommende „Geroldsecker Land“, das bekannte historische Jahrbuch der Region, erläutern.

„Ich stelle die Zeichnungen in Form von hochauflösenden Scans dem Lahrer Stadtarchiv zur Verfügung, damit alle forschen können“, stellt Foerster abschließend klar.

Über den Historiker

Thomas Foerster ist in Allmannsweier aufgewachsen und promovierte an der Universität Heidelberg als Historiker. Er ist auf die Geschichte des Mittelalters spezialisiert und arbeitete an mehreren Unis in Europa. 2018 stieg er aus und ist in einem Antiquariat angestellt. Nebenbei forscht er über historische Kriminalfälle oder regionale Geschichte, etwa über die Geroldsecker.