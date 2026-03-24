Historische Wurzeln: Ordensfrauen aus fünf Kontinenten beten und beraten in Bad Herrenalb

Bad Herrenalb war das Zentrum eines weltumspannenden Netzwerks. Rund 30 Delegierte der „Schulschwestern des heiligen Franziskus“ kehrten zu ihren historischen Wurzeln zurück.
In den vergangenen zwei Wochen wehte ein Hauch von Weltkirche durch das beschauliche Bad Herrenalb. Rund 30 Delegierte der „School Sisters of St. Francis“, die ein weltweites Netzwerk von rund 5000 Schwestern auf fünf Kontinenten repräsentieren, kamen im Haus der Kirche, in der Evangelischen Akademie Baden zusammen. Es war ein Treffen von historischer Tragweite: Erstmals nach über 150 Jahren Bestehen tagte die Gemeinschaft im Gründungsland ihrer Vorfahrin.