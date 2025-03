1 2019 muss der VfB-Präsident Wolfgang Dietrich nach der WLAN-Panne vor erzürnten Fans in Sicherheit gebracht werden. Foto: Imago/ Michael Weber

Ein in Ungnade gefallener Präsident, der nach einer technischen Panne zurücktritt, ein umkämpftes Ja zur Ausgliederung sowie ein erfolgreicher Putsch – es ging turbulent zu auf etlichen VfB-Mitgliederversammlungen. Wir blicken zurück.









An diesem Samstag um 11 Uhr beginnt in der Schleyerhalle die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart, für die im Vorfeld ein ruhiger Verlauf erwartet wird. In der Vergangenheit war das oft ganz anders – denn es ging am Wasen gerne emotional zu. Ein Rückblick.