Lastwagen begegnen einem quasi täglich auf deutschen Straßen. Exemplare, wie sie ab Fronleichnam auf der Schwäbischen Alb zu bestaunen sind, aber eher nicht. Bis Sonntag, 7. Juni, gibt es an der Nebelhöhle bei Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) jede Menge Raritäten zu bestaunen. Zum internationalen LKW-Oldimtertreffen haben sich mehr als 180 Besitzer historischer Nutzfahrzeuge angemeldet. Die Veranstaltung findet bereits zum sechsten Mal statt.

Viele Laster-Hersteller beim Treffen vertreten Zu sehen sind laut Organisatoren Fabrikate historischer Marken ab dem Baujahr 1946 wie Berna, Borgward, Büssing, Hanomag, Henschel, Kaelble, Krupp, MAN, Magirus, Mercedes, Opel, Saurer, Scania, Setra, Steyr, Volvo und viele andere. Die Teilnehmer kommen aus der Schweiz, Österreich, den Niederlanden und ganz Deutschland. Das „international“ im Titel der Veranstaltung ist also durchaus berechtigt.

Die ersten Laster werden im Laufe des Mittwochs auf der Alb eintreffen, kündigen die Organisatoren an. Über den Feiertag und das Wochenende dürfte es ein reges Kommen und Gehen geben – was auf dem Platz rund um die Nebelhöhle zu sehen sein wird, ist also abhängig vom Zeitpunkt. Am Samstag dürften allerdings die meisten Oldtimer versammelt sein, um 10 Uhr begeben diese sich auf eine kleine Ausfahrt über die Schwäbische Alb. Diese endet gegen 13 Uhr wieder an der Nebelhöhle. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos.