Historische Sitzung in Neu-Nuifra

1 Bürgermeister Dieter Bischoff mit dem gewählten Ortsvorsteher Thomas Theurer, seinen Stellvertreterinnen Duglore Katz und Anja Gekle, Nadja Dingler sowie den aus dem Bezirksbeirat ausgeschiedenen Andreas Gekle und Philipp Häffelin (von links) Foto: Stadler

In Neu-Nuifra löst der Ortschaftsrat den bisherigen Bezirksbeirat ab – und Thomas Theurer wird vom Bezirksbeiratsvorsitzenden zum Ortsvorsteher.









Von einer historischen Sitzung könne man in Neu-Nuifra sprechen, sagte Bürgermeister Dieter Bischoff in der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrats. 50 Jahre nach der Gebietsreform in Baden-Württemberg wurde für den kleinen Teilort von Pfalzgrafenweiler die Bezirksverfassung ad acta gelegt, nun gilt die Ortschaftsverfassung.