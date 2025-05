„Historische“ Kreistagssitzung: Entscheidung für Zentralklinik gefallen

1 Vor zahlreichen Zuschauern hat der Kreistag am Montag die definitive Entscheidung zum Bau des Zentralklinikums getroffen. Foto: Klaus Stopper Der Zollernalbkreis wird das Zentralklinikum bei Dürrwangen bauen. Mit überwältigender Mehrheit fiel dieser Beschluss am Montag in der Sitzung des Kreistags.







Fünf Gegenstimmen, zwei Enthaltungen, 46 Ja-Stimmen – so lautete am Ende das klare Ergebnis. Wenn alles klappt, wird die Klinik Anfang 2031 in Betrieb gehen. Etwa 150 Besucher waren in die Balinger Stadthalle gekommen, um dieses Ereignis mitzuerleben, das an diesem Abend mehrfach als „historisch“ für den Landkreis bezeichnet wurde. Außerdem spielte die Frage der Straßenanbindung ebenfalls eine große Rolle an diesem Abend.