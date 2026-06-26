Historische Instrumente: Brahms-Tage in Albstadt begeistern Publikum

Ein außergewöhnliches Festival verbindet große Musik, historische Instrumente und herausragende junge Künstler.
Mit sechs Konzerten an einem Wochenende haben die Brahms-Tage in Albstadt ein eindrucksvolles Zeichen für die kulturelle Strahlkraft der Stadt gesetzt. Im Mittelpunkt stand zwar Johannes Brahms, doch das von Pianist und Kurator Michael Wendeberg entwickelte Festivalkonzept spannte einen weiten musikalischen Bogen von Johann Sebastian Bach über Felix Mendelssohn Bartholdy, Clara und Robert Schumann, Franz Liszt und Antonín Dvořák bis hin zu Anton Webern, Arnold Schönberg, Béla Bartók und György Kurtág.