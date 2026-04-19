Historische Erzählung: Ex-Lahrerin veröffentlicht Buch über die Löwen-Apotheke

Doris Haenle hat ein Werke über die kürzlich geschlossene Apotheke geschrieben, die über Jahrhunderte von ihren Vorfahren betrieben wurde.
Das Aus der Löwen-Apotheke zum 31. März bedeutete für die Stammkunden einen herben Verlust. Die Nachricht hat auch Doris Haenle berührt, obwohl die in Unterthingau lebt, einer kleinen Gemeinde im Ostallgäu in Bayern. Aber die 81-Jährige ist in Lahr geboren – und sie hat eine persönliche Verbindung zur Löwen-Apotheke. Denn deren Historie ist eng mit ihrer Familie verknüpft. Ihre Vorfahren führten die Apotheke über mehrere Generationen, eine Tafel an der Westfront des Gebäudes erinnert zum Beispiel an Christian Friedrich Haenle, der die Apotheke 1820 an den heutigen Standort verlegte.