Historische Dorfführung: Zeitreise in Tennenbronns Vergangenheit

Zeitreise in Tennenbronns Vergangenheit

1 Die „Allmed“, das Gasthaus Linde bei der evangelischen Kirche um 1920. Foto: Alfred Moosmann Zu einer historischen Dorfführung in der „Allmed“, rings um die evangelische Kirche, lädt der Dorfbüttel Ulrich Grießhaber am Sonntag, 15. Juni, um 14.30 Uhr ein.







Alte Tennenbronner nennen das Gebiet rings um die Evangelische Kirche „d’ Allmed“. Und auch bei der Einkehr ins Gasthaus Linde sagten die Ur-Tennenbronner, dass sie in „d’ Allmed“ gehen. Was es damit auf sich hat, erfahren die Gäste von Dorfbüttel Ulrich Grießhaber, der am Sonntag, den 15. Juni seine diesjährigen Dorfspaziergänge startet.