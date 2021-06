2 Die Vorsitzende der Historischen Bürgerwehr, Margarethe Bühner (Mitte), mit den bestätigten und neu gewählten Mitgliedern des Vorstands und des Ausschusses: (von links) Jürgen Henne, Günter Rall, Thomas Rathgeb, Alexander Clus, Wolfgang Bertsch, Alexander Dietz, Horst Bühner und Marcel Bühner. Foto: Schwarzwälder Bote

Hauptversammlung: Harmonische Versammlung / Verein um zwei Kanonen und drei Haubitzen reicher

Es gab Jahre, da ließen es die Schützen der Historischen Bürgerwehr Rottweil nicht nur beim Neujahrsschießen heftig krachen. Auch bei der Hauptversammlung im Gasthaus Becher zog hin und wieder kräftiger Pulverdampf auf. Doch solch turbulente Zeiten scheinen der Vergangenheit anzugehören.

Rottweil (kw). Harmonischer hätte die diesjährige Jahresversammlung – sie fand diesmal in der Altstädter Turnhalle statt – nicht verlaufen können. Konzentriert und effektiv arbeitete man sich durch die umfangreiche Tagesordnung. Nach zwei Stunden waren sämtliche Regularien abgehandelt. Und das lag nicht nur daran, dass mancher Bericht aufgrund der Corona-Situation kürzer ausfiel oder man noch zum Fußballschauen nach Hause wollte.

Die Ausführungen der Vorsitzenden Margarethe Bühner zu den umfangreichen Baumaßnahmen im Pulverloch gestalteten sich diesmal länger und ausführlicher. Schriftführer Marcel Bühner ("Wir haben uns auf den Schießstandbau konzentriert und das Jahr gut gemeistert") ging ebenso auf die baulichen Aktivitäten ein wie Schatzmeister Jürgen Henne. Letzterer sprach von einem "relativ schwierigen Jahr". Keine größeren Feste, wesentlich geringere Einnahmen, dafür aber hohe Ausgaben für die Bauarbeiten auf der Schießanlage – so lässt sich sein Finanzbericht kurz zusammenfassen.

Dank der guten Eigenkapitaldecke und eines stattlichen Zuschusses vom Württembergischen Landessportbund sowie einer gewährten Corona- Hilfe sei man gut über die Runden gekommen.

Die Schützen der Bürgerwehr hatten die Zwangspause für Umbaumaßnahmen an den verschiedenen Schießbahnen genutzt und dabei selbst kräftig Hand angelegt. Die Vereinschefin freute sich über die in 2020 geleisteten 1738 Arbeitsstunden. In den vergangenen eineinhalb Jahren seien insgesamt 4031 Stunden an Eigenleistungen zusammengekommen. Diejenigen, die mehr als 100 Stunden Arbeitseinsatz absolvierten, bekamen von der Vereinsführung an diesem Abend eine kleine Anerkennung überreicht. Weit vorne im Ranking lagen Mitglieder des Ausschusses und des Vorstand.

Nach dem Umbau des 25-Meter-Standes (im August 2020 wurde er eingeweiht) startete der Verein mit der Sanierung der 50-Meter-Bahn. Einer Eröffnung im August, so Bühner, dürfte nichts mehr im Wege stehen. "Wir haben aber nicht nur am Stand gewerkelt, sondern auch am Bürgerwehrhaus geschafft", führte die seit 2019 amtierende Vorsitzende weiter aus.

Sportschießleiter Alexander Dietze hob die gute Resonanz bei den Vereinsmeisterschaften – diese konnte man im vergangenen Jahr durchführen - hervor. Die Siegerehrung werde demnächst nachgeholt, kündigte er an.

Margarethe Bühner verlas den Bericht des zweiten Vorsitzenden Stefan Grigas, der aus beruflichen Gründen entschuldigt war. Dieser stand für eine weitere Wahlperiode nicht mehr zur Verfügung und bedankte sich ausdrücklich beim Vorstand für die stets gute Zusammenarbeit. Grigas lobte insbesondere die Vereinschefin für deren Einsatz auf der Schießanlage.

Waren die Wahlen vor zwei Jahren bei der Versammlung noch ein zeitaufwendiges, schwieriges und recht zähes Unterfangen, gingen diese nun – gut vorbereitet – in fast rekordverdächtiger Zeit über die Bühne. Das Amt des bisherigen zweiten Vorsitzenden Grigas übernimmt Wolfgang Bertsch, bisher Platzwart der Schießanlage. Auf dessen Position rückt Alexander Clus nach. Für den ausscheidenden Beisitzer Josef Laux arbeitet Günter Rall im Ausschuss mit. Zuvor war die Wahlordnung verabschiedet worden.

Die Abteilung Volkstrachten wolle sich auflösen, berichtete die Vorsitzende. Gerade sei man dabei, die Besitztümer der Abteilung zurückzuführen. Ganz zum Schluss überraschte sie die Versammlung noch mit einer freudigen Nachricht: Die Historische Bürgerwehr habe aus dem Nachlass des verstorbenen Peter Seemann zwei Kanonen und drei Haubitzen geschenkt bekommen.