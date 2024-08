Historisch guter Start: Nach Fellbach ist vor Gmünd – es geht weiter für die TSG Balingen

1 Ole Deininger hat im diesjährigen WFV-Pokal bereits drei Treffer für die TSG Balingen erzielt. Foto: Kara

Nie startete die TSG Balingen so gut in eine Oberliga-Saison wie in diesem Jahr. Beim Heimspiel gegen Normannia Gmünd am Samstag (15.30 Uhr) soll die aktuelle Serie fortgeführt werden.









Zwölf Punkte und damit die maximal mögliche Ausbeute hat die TSG Balingen in den bisherigen vier Ligaspielen gesammelt. Einen vergleichbar guten Start erlebte der Verein in der Oberliga bisher noch nie. Mehrmals standen neun Punkte zum gleichen Zeitpunkt zu Buche – aber der bisherige Saisonstart ist so gesehen historisch gut.