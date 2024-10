Historiker zur Kinderkur in Bad Dürrheim: „Die Kinder waren einem System potenzieller Straftäter ausgeliefert“

Historiker zur Kinderkur in Bad Dürrheim

1 Silvia Wisbar ist nach 58 Jahren zum ersten Mal wieder nach Bad Dürrheim in das Kindersolbad zurückgekehrt. Foto: StZN/Hilke Lorenz

Lange hat das DRK-Baden zu den Vorkommnissen im ehemaligen DRK-Kindersolbad geschwiegen. Jetzt entschuldigt es sich bei den Betroffenen für die Gewalt, die sie dort erlebt haben – und präsentiert eine Dokumentensammlung.









Zwischen Gegenwart und Vergangenheit liegen gut 300 Kilometer und 58 Jahre Leben. Silvia Wisbar steht vor den runtergekommenen Resten des ehemaligen DRK-Kindersolbads Bad Dürrheim. Kaputte Fensterscheiben, Graffitis, marodes Innenleben. Die Frau, die aus Wiesbaden angereist ist, hat keine guten Erinnerungen an diesen Ort. Sie ist zum ersten Mal nach über einem halben Jahrhundert wieder dort, wo über Jahrzehnte eines der größten sogenannten Kindererholungsheime Deutschlands bis 1982 in Betrieb war. In Verantwortung des Roten Kreuzes Baden. Hier im Schwarzwald war Silvia Wisbar 1966 als Sechsjährige zusammen mit ihrer kleinen Schwester zur Kinderkur.