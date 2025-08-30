Historie von Lörrach: Auf Tour mit der Wäscherin

1 Gästeführerin Monika Haller als „Wäscherin Luise“ Foto: Monika Haller Beim Besuch des historischen Waschhauses wird beleuchtet, was es mit den Waschfrauen, Seifensiedern und Halunken auf sich hatte.







Link kopiert



Zur öffentlichen Erlebnisführung „Stadt am Fluss“ am Sonntag, 31. August, 11 Uhr, lädt Gästeführerin Monika Luise Haller als „Wäscherin Luise“ ein. Treffpunkt ist an der Pyramide am Burghof in der Herrenstraße. Vor ihrer Mündung in den Rhein wurden die Wiese und ihre Kanäle zu wichtigen Lebensadern – so auch für Lörrach. Die Teilnehmer begleiten die Wäscherin Luise auf dem Weg zum „Teich“ und erfahren spannende Geschichten aus vergangener Zeit sowie mehr über das frühere Alltagsleben, heißt es in der Ankündigung. Beim Besuch des historischen Waschhauses wird beleuchtet, was es mit den Waschfrauen, Seifensiedern und Halunken auf sich hatte. Preise: Erwachsene: sieben Euro; Schüler/Studenten: drei Euro; Familienkarte: 16 Euro (zwei Erwachsene und maximal drei Kinder).