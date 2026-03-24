Historie von Eschbronn: Wie Locherhof und Mariazell zusammenwuchsen

Rund 150 Besucher verfolgten in der Mühlbachhalle einen Vortrag zur Geschichte von Locherhof und Mariazell. Im Fokus stand der Weg zur gemeinsamen Gemeinde.

Zum zweiten Teil über die Geschichte von Mariazell und Locherhof waren rund 150 Besucher in die Mühlbachhalle gekommen. Die Historiker Johannes Waldschütz und Armin Braun vom Kreisarchiv Rottweil erhielten für ihren Vortrag „Zwei Orte, zwei Wege, eine Gemeinde – Locherhof und Mariazell von der Industrialisierung über die Weltkriege bis in die Gegenwart“ viel Beifall.

Braun zufolge kamen die beiden Locherhöfe 1802 von der aufgehobenen Reichsabtei Rottenmünster zu Württemberg. Fünf Jahre später entstand die selbstständige Gemeinde Locherhof. Während der napoleonischen Kriege musste das Dorf hohe Kriegssteuern an Frankreich abführen. Um 1816 führten Kälte und starke Regenfälle zu Missernten und Hungerjahren, in denen zwei Drittel des Viehs mangels Futter starb. Dies hatte einen deutlichen Bevölkerungsrückgang zur Folge. „Locherhof zählte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu den ärmsten Gemeinden Württembergs“, erklärte Braun.

Aufgrund der schwierigen Lebensverhältnisse wanderten viele Bürger in die USA aus. Spender und Wohltäter versuchten, die Armut durch Schenkungen und zinslose Darlehen zu lindern. Einer von ihnen war der Unternehmer Carl Härdtner aus Lauffen am Neckar. Sein Plan, Heimarbeit aus der Schmuckindustriestadt Pforzheim nach Locherhof zu bringen, scheiterte zunächst an der Entfernung.

Industrie bringt Aufschwung

1873 begann er deshalb mit der Produktion im Ort. Im Schulhaus wurde zunächst Silber verarbeitet, doch schon 1876 entstand ein eigenes Fabrikgebäude, das in den Folgejahren erweitert wurde. Die verbesserten Verdienstmöglichkeiten stoppten die Auswanderung, die Bevölkerung wuchs wieder.

Härdtner gründete 1880 den Spar- und Darlehenskassenverein Locherhof. Um 1907 schenkte er der Gemeinde ein Waldstück, das als Park und Friedhof genutzt wurde. Zum 50-jährigen Bestehen der Fabrik kam 1923 das Gemeindehaus hinzu, die heutige „Oase“.

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Auch der Bau einer evangelischen Kirche ging auf Härdtner zurück. Er stellte einen Bauplatz zur Verfügung und finanzierte das Projekt. 1914 begannen die Arbeiten, wurden jedoch durch den Ersten Weltkrieg gestoppt. Inflation und Härdtners Tod im Jahr 1923 verhinderten die Fertigstellung. Nach dem Ersten Weltkrieg brach die Schmuckwarenbranche ein, viele Menschen litten unter Arbeitslosigkeit. Während der NS-Zeit wurden auch in Locherhof Menschen verfolgt, die nicht ins Weltbild der Nationalsozialisten passten.

Uhrenfabrik Junghans prägt den Ort

1938 mietete die Uhrenfabrik Junghans aus Schramberg große Teile der Silberkettenfabrik und stellte Bauteile für die Uhrenproduktion her. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Produktion auf Zeitzünder umgestellt. 1950 übernahm Junghans die Fabrik vollständig, bis 1971 wurden in Locherhof Uhren gefertigt. Nach dem Einmarsch der Franzosen wurde 1948 Andreas Kammerer zum Bürgermeister gewählt. Unter seiner Führung entstanden die Wasserversorgung Eberbachgruppe, Straßen sowie ein Waschhaus. In die Amtszeit von Herbert Schäuble (1963 bis 1972) fiel der Bau der Grundschule.

Am 1. Dezember 1972 schlossen sich Locherhof und Mariazell zur neuen Gemeinde Eschbronn zusammen.