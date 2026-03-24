Historie von Eschbronn: Wie Locherhof und Mariazell zusammenwuchsen

Rund 150 Besucher verfolgten in der Mühlbachhalle einen Vortrag zur Geschichte von Locherhof und Mariazell. Im Fokus stand der Weg zur gemeinsamen Gemeinde.
Zum zweiten Teil über die Geschichte von Mariazell und Locherhof waren rund 150 Besucher in die Mühlbachhalle gekommen. Die Historiker Johannes Waldschütz und Armin Braun vom Kreisarchiv Rottweil erhielten für ihren Vortrag „Zwei Orte, zwei Wege, eine Gemeinde – Locherhof und Mariazell von der Industrialisierung über die Weltkriege bis in die Gegenwart“ viel Beifall.