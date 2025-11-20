Historie von Efringen-Kirchen: Museum in der Alten Schule mit ungewisser Zukunft

Das Museum in Efringen-Kirchen verliert seine Leiterin. Der Gemeinderat sollte über ein Sammlungskonzept entscheiden, will aber erst über die Zukunft beraten.
Die Zukunft des Museums ist ungewiss, zumal es in wenigen Wochen seine langjährige Leiterin Maren Siegmann verliert. Der Gemeinderat Efringen-Kirchen hat im Februar 2024 entschieden, das Museum in der Alten Schule aus Gründen des Brandschutzes zu schließen. Ein zweiter Fluchtweg würde einen sechsstelligen Betrag kosten. Dennoch sollte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung über ein Sammlungskonzept beschließen, was allerdings vertagt wurde.