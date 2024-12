Wenn die Winterzeit anbricht und die kalten Temperaturen die Seen unserer Region zufrieren lassen, beginnt für Groß und Klein auch die Zeit des Schlittschuhlaufens.

Die Begeisterung für das Eislaufen hat in Villingen-Schwenningen eine lange Tradition, wie das Archivale des Monats Dezember des Stadtarchivs zeigt.

Lesen Sie auch

Längst nicht nur ein „Schwenninger“ Sport

Bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts verbreitete sich die Leidenschaft für das Eislaufen. Sportbegeisterte fanden schnell zusammen und gründeten Vereine, um dem Wintersport einen festen Rahmen zu geben. 1872 entstand in Villingen der Schlittschuh-Club, während in Schwenningen 1891 der Eisklub ins Leben gerufen wurde.

Die Villinger Eisläufer trafen sich auf der städtischen Eisbahn beim Forsthaus – dem sogenannten Eisweiher. Hier sorgte bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine elektrische Beleuchtung dafür, dass das Vergnügen auch nach Einbruch der Dunkelheit weitergehen konnte. Zusätzlich gab es ein kleines Gebäude für den Ticketverkauf und die Garderobe. Die Eröffnung der Eisfläche wurde traditionell durch das Hissen einer Flagge angezeigt.

Schlittschuhfreunde machen richtig was los

In Schwenningen war der Moosweiher ein beliebter Treffpunkt für Schlittschuhfreunde. Hier fanden regelmäßig Feste mit Musik und Spielen statt. Die Gründung des Schwimm- und Eisclubs (SEC) im Jahr 1904 im Gasthaus „zum Löwen“ setzte einen wichtigen Meilenstein. Nachdem zuvor tragische Unfälle beim Schwimmen im Bad Dürrheimer Salinen-Weiher passiert waren, lag der Fokus des SEC zunächst auf Schwimmunterricht und Rettungsschwimmen.

Die Schwenninger Eishockey-Mannschaft im Jahr 1929. Sie ist schnell nach ihrer Gründung zum Aushängeschild des Vereins geworden. (Foto: Stadtarchiv VS; Abdruck: honorarfrei)

Doch das Eislaufen wurde schnell zur idealen ergänzenden Disziplin – insbesondere, da das Freibad Neckarbad nur im Sommer genutzt werden konnte. Ab 1909 betrieb der SEC eine Eisbahn im kleinen Brühl und später auf der Stadtwiese beim alten Turnplatz.

Am Eis spielt sogar die Stadtmusik auf

Ein besonderes Highlight war die Stadtmusik, die an Sonntagnachmittagen in einem auf dem Eis fahrbaren Musikhäuschen aufspielte. Die Geschichte des Eishockeys in Schwenningen begann 1926 mit der Gründung der ersten Mannschaft des SEC. Kurz darauf nahm auch das Curling Einzug in das Vereinsleben. Die Eishockeymannschaft entwickelte sich schnell zu einem Aushängeschild: Von 1931 bis 1936 hielt sie unangefochten den Titel des württembergischen Meisters. Die Archivale des Monats Dezember des Stadtarchivs Villingen-Schwenningen lädt dazu ein, in diese bewegte Geschichte des Eissports einzutauchen. Mit spannenden Dokumenten und historischen Einblicken erinnert das Archiv an die Anfänge und die Entwicklung eines Sports, der bis heute Generationen begeistert.