Die Projektgruppe „Das Dritte Reich und wir“ informiert darüber, dass die Broschüre zur Ausstellung „Verdrängt, verdeckt, vergessen“ aus der Druckerei eingetroffen ist und ab sofort an verschiedenen Verkaufsstellen zum Preis von 15 Euro verfügbar ist.

Die Broschüre mit dem Titel „Verdrängt, verdeckt, vergessen – St. Georgen im Nationalsozialismus“ ist Teil des Projekts St. Georgener Bürger in Zusammenarbeit mit der Justus-Liebig-Universität Gießen.

Das Geschehen in der Zeit des Nationalsozialismus in der eigenen Stadt aufzuarbeiten, ist auch nach mehr als 80 Jahren nicht nur eine spannende, sondern auch eine sensible Aufgabe, teilt die Projektgruppe mit. „Deshalb waren wir von der Projektgruppe ‘Das Dritte Reich und wir’ uns stets folgender Grundsätze bewusst: Wir müssen versuchen zu verstehen, wie so viele Deutsche sich damals haben verführen lassen und bei der Einführung und Aufrechterhaltung der Diktatur mitgemacht haben.“ Bei diesem „Prozess der Verführung“, betont die Gruppe, können Menschen von damals nicht einfach in „gut“ oder „schlecht“ eingeteilt werden. Zudem solle man kritisch fragen, „ob nicht in unserer heutigen Welt die Möglichkeiten der Verführung noch größer geworden sind“, gibt die Projektgruppe zu bedenken.

„Die Verantwortlichen des Projekts wollen nicht die moralische Keule schwingen und sich keineswegs als Besserwisser, Ankläger oder Richter aufspielen“, heißt es weiter.

Die Ergebnisse der Projektarbeit

In der Broschüre werden die Ergebnisse veröffentlicht, die in der Projektarbeit von Juli 2021 bis März 2023 zusammengetragen wurden. Erhältlich ist das gute Stück für alle Interessierten bei der Buchhandlung Haas, bei Natur- und Feinkost Hoppe, in der Geschichtstruhe des Verein für Heimatgeschichte, im Onlineshop des Theaters im Deutschen Haus (zuzüglich Systemgebühr und gegebenenfalls Porto), bei der Geschäftsstelle des Turnvereins und an der Rathaus-Pforte sowie bei den Projektmitgliedern.

Der Überschuss aus dem Verkauf der Broschüre wird einer Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus zugute kommen.