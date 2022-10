2 Bruchstücke von Ofenkacheln sind im Stadtmuseum aufbewahrt. Foto: Ziechaus

Mit einem Blick auf die Adelskultur im Hochmittelalter geht die Sonderausstellung "Alte Funde in neuem Licht" im Stadtmuseum zu Ende.















Link kopiert

Schramberg. Zu einem Vortrag von Fabian Brenker zu den Lebensformen auf den Burgen um 1200 begrüßte Stadtarchivar Carsten Kohlmann den Archäologen und Historiker aus Wien im Schlossfoyer.

Ritter mit Rüstung und Helm

Bei dessen Forschungen über den Alltag auf Burgen und das Thema "Turniere und Lanzenspiele in Bildern aus dem Mittelalter" habe es auch einen Kontakt zum Stadtmuseum gegeben, verwies Carsten Kohlmann auf eine Ofenkachel von der Burg Hohenschramberg aus dem 16. Jahrhundert.

Auf dem Fund aus den Ausgrabungen ist ein Ritter in Rüstung mit Helm und Schild bei einem Turnier zu sehen. Einzelheiten über das Leben der Ritter auf den Burgen und den Alltag konnte Fabian Brenker vor allem in Aufschrieben der Geistlichen finden. Diese gehörten neben Bauern und Adligen zu den Ständen der Gesellschaften im 12. und 13. Jahrhundert.

Viele Ofenheizer im Einsatz

Die Ritter oder Reiter seien auf frühen Bildern mit Schwert und Sporen ausgestattet sowie mit schwerer Rüstung, Helm und Schild. Auf dem weitläufigen und gut erhaltenen Schloss Tirol lebten nach einer Liste von 1293 mindestens 118 Personen, darunter neben den Herrschaften elf Ofenheizer, vier Bäcker, vier Köche, sieben Schneider, ein Stallknecht, ein Lautenspieler und viele Diener.

Neben den imposanten Burgen auf Bergen lebten auch Adlige auf Schlössern in Dörfern oder in natürlichen Höhlen, wie auf der schwäbischen Alb. Ein Hinweis auf die Wohnkultur seien Fresken auf der Burg Rodenegg in Südtirol, die wahrscheinlich von einer adligen Witwe in Auftrag gegeben wurden.

Ulrich von Hutten beschrieb um 1518 in einem Brief das Leben, das immer von Waffen und wehrhaftem Gefolge geprägt war. Verwalten des Besitzes und Urteilen bei Streitigkeiten unter Nachbarn standen neben dem täglichen Üben für kriegerische Fertigkeiten und für Turniere.

Adel verliert an Einfluss

Die Bedeutung einer adligen Familie drückte sich aus in der Nähe zur Macht des Herrschers, auch an einer Tafel. Die aufwendige Kleidung auf Abbildern ließ kaum eine Arbeit mit Werkzeugen zu und deutete auch auf die Abkömmlichkeit hin, die sich in einer Honorierung ohne direkte Leistung ausdrückte.

Ab dem 13. Jahrhundert zeichneten sich große Umwälzungen in den Gesellschaften ab. Bauern mit großen Höfen und Bürger in den Städten wurden reicher und damit mächtiger, so dass der Adel an Macht und Einfluss verlor. Die Bedeutung des Adels und der Ritter sei erst mit den Niederlagen im 1. Weltkrieg verloren gegangen. Dennoch haben sich Besitzverhältnisse und Ansprüche sowie Privilegien erhalten und werden heute vermehrt eingeklagt.