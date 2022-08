1 Zur Diskussion um die Villa Junghans schaltet sich auch die CDU ein. Foto: Dold

Schramberg - Für die CDU-Fraktion im Schramberger Gemeinderat und für den Stadtverband der CDU steht ein Verkauf der Villa Junghans nicht zur Diskussion. "Dieses Gebäude ist für Schramberg historisch bedeutend, für die Nutzung des Parks elementar wichtig und präsentiert für die Besucher ein stadtbildprägendes Ambiente. Daher stimmen wir einem Verkaufsvorschlag nicht zu", erklärt Stadtverbandsvorsitzender Dominik Dieterle in einer Pressemitteilung.

Der Stadtverbandes sowie die Fraktion der CDU Schramberg spricht sich für den Erhalt des gastronomischen Angebots aus. Der bisherige Gastronomiebetrieb sei jahrzehntelang erfolgreich gelaufen. Durch Hochzeiten, Übernachtungen und Veranstaltungen in der Konzertmuschel sei diese Event-Location weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.

Keine andere Nutzung angestrebt

Sicherlich gebe es, zum Beispiel im Außenbereich, für die Nutzung des Biergartens zukünftig noch Potential. Eine anderweitige Nutzung der Villa Junghans würde im Zusammenhang mit der Konzertmuschel allerdings zu Problemen führen, zeigt sich die CDU besorgt und fügt hinzu, dass es dazu nicht kommen müsse.

Pächtersuche soll bald starten

Die Beauftragung eines externen Beraters durch die Stadtverwaltung zur Erarbeitung eines zukunftsfähigen Nutzungskonzeptes für einen Gastronomie- und Hotelleriebetrieb werde von der CDU unterstützt. "Es muss der Anspruch der städtischen Wirtschaftsförderung sein, wenn immer möglich, für ein gutes und außenwirksames gastronomisches Angebot zu sorgen, beziehungsweise dafür die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Daher muss die Stadt zeitnah in die Pächtersuche für das kommende Jahr einsteigen. Sollten weitere Sanierungsmaßnahmen für einen Betrieb notwendig sein, ist darüber im Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsberatungen zu entscheiden. Wie in der Vergangenheit auch", bekräftigt Fraktionsvorsitzender Thomas Brantner die Meinung der CDU.

"Diskurs sollte im Gemeinderat stattfinden"

Die aktive Diskussion in der Bevölkerung und in der Zeitung begrüßt die CDU und hofft, dass dieses Interesse dann auch in den entsprechenden Gemeinderatssitzungen im Herbst zu sehen ist. Denn dort sei der öffentliche Diskurs genau am richtigen Platz, schließt die CDU in ihrer Pressemitteilung.

Auch Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr hatte sich für eine Fortführung der Gastronomie ausgesprochen. Ein Vertreter der städtischen Wirtschaftsförderung werde sich im Übrigen am von Jochen Buhr ins Leben gerufenen Stammtisch zur Zukunft der Villa Junghans beteiligen, so die Auskunft der Verwaltung.