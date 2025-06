Historie in Hechingen

1 Die Hechinger Synagoge auf einer Lithografie des 19. Jahrhunderts. Foto: Stadtarchiv Hechingen Bei einer Stadtführung in Hechingen am Freitag, 27. Juni, geht es um die Historie jüdischen Lebens in der Zollernstadt. Ein Überblick über die Veranstaltung.







Eine Stadtführung zum Thema Jüdisches Leben in Hechingen findet am Freitag, 27. Juni, ab 17 Uhr statt. Michael Linne berichtet über das Leben und Wirken der jüdischen Bürgerinnen und Bürger in Hechingen. Treffpunkt ist vor dem Hohenzollerischen Landesmuseum auf dem Schloßplatz.