Historie: Die Rolle des „Grand Old Man of California“ aus Kandern

An der Verabschiedung der ersten Verfassung von Kalifornien hat mit Johann August Sutter ein Kanderner mitgewirkt. Am 9. September 2025 jährt sich dieser Tag zum 175. Mal.

Eigentlich ist er noch heute weltbekannt, weil auf seinen Besitztümern in Kalifornien 1848 durch Zufall das größte Goldvorkommen Amerikas entdeckt wurde und den Goldrausch des 19. Jahrhunderts auslöste: Der am 23. Februar 1803 in der Kanderner Papiermühle geborene Johann August Sutter (1803 bis 1880). In seinem abwechslungsreichen Leben gibt es darüber hinaus noch eine Menge interessanter Nebenschauplätze und andere historische Ereignisse, die nicht weniger bedeutsam sind und Eingang in die Geschichtsbücher gefunden haben.

Vor 175 Jahren, am 9. September 1850, verabschiedet Kalifornien seine Verfassung (Constitution of the State of California) und gehört von nun an als 31. Bundesstaat zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Diese bedeutende Urkunde trägt auch die Unterschrift des Johann August Sutter aus Kandern.

Der lange Weg nach Kalifornien

Sutter wächst in Kandern auf, geht dort zur Schule und zieht nach seiner kaufmännischen Ausbildung in die Schweiz, heiratet 1826 in Burgdorf die wohlhabende Anette Dübeld und eröffnet dort eine Kurz- und Tuchwarenhandlung. Aus der Ehe gehen fünf Kinder hervor.

Das Geburtshaus von Johann August Sutter, das 1981 bei einem Brand zerstört und danach abgetragen wurde Foto: Archiv Stadt Kandern

Seine Geschäfte laufen aber nicht gut. Die Verbindlichkeiten nehmen überhand, so dass er seine Gläubiger nicht mehr bezahlen kann. Ihm droht die Inhaftierung im sogenannten Schuldengefängnis. Doch dieser Schmach entzieht er sich rechtzeitig im Juni 1834 durch Flucht. Es gelingt nicht mehr den gegen ihn erlassenen Haftbefehl zu vollstrecken. Nicht nur die enormen Schulden, sondern auch die Ehefrau und seine fünf Kinder lässt er zurück.

Er lässt enorme Schulden und die Familie zurück

Er flieht zunächst in den Norden von Frankreich und macht sich von Le Havre aus mit einem Schiff nach Amerika auf und davon. Im Juli 1834 kommt er in New York an. Nun versucht er sich als Handlungsreisender quer durch Amerika durchzuschlagen. Nach einer langen Dauer von fünf Jahren kommt er an der Westküste Amerikas in Kalifornien an. Zu diesem Zeitpunkt gehört Kalifornien als Provinz zu Mexiko und ist noch kein Bundesstaat der USA.

Ein Foto von Johann August Sutter im Alter von etwa 75 Jahren (samt Unterschrift) Foto: Archiv Stadt Kandern

Am Zusammenfluss des American- und Sacramento-Rivers geht Sutter 1839 an Land, errichtet die ersten Hütten für das künftige Sutter-Fort und legt damit auch den Grundstock für Sacramento, die spätere Hauptstadt Kaliforniens.

Er baut seine Siedlung aus mit dem Ziel, sein Fort, das er „Neu-Helvetien“ nennt, zu einem Versorgungszentrum für das 600 Kilometer lange und 150 Kilometer breite Sacramento-Tal zu machen. Sein Engagement und seine Bemühungen erfahren eine große Anerkennung. Nach einem Jahr Aufenthalt verleiht ihm Gouverneur Juan Bautista Alvarado (1809 bis 1882) das mexikanische Bürgerrecht.

Der Herr von „Neu-Helvetien“

Gleichzeitig wird der Herr und Gebieter von Neu-Helvetien zum offiziellen Repräsentanten und Regierungsvertreter des Sacramento-Tals ernannt – zweifellos eine besondere Ehre. Allerdings ist Sutters Umgang mit den Eingeborenen bis heute unter den Historikern sehr umstritten.

Im Juni 1841 schenkt ihm der Gouverneur auch noch den Grund und Boden, den Sutter bisher bewirtschaftet. Es handelt sich um ein Stück Land von 197 Quadratkilometer das der Kanderner nun als sein Eigentum betrachten darf – ein stattliches Territorium.

Gold auf Sutters Grundstück gefunden

Seine Haupttätigkeit liegt nun auf dem Ausbau der Landwirtschaft und der Urbarmachung bracher Gebietsteile. Das Ansehen Sutters wächst weiter aufgrund seines Einsatzes bei der Kolonisierung der Region. Infolgedessen überschreibt ihm der neue Gouverneur Manuel Micheltoreno (1804 bis 1853) im Juli 1844 weiteres Grundvermögen. Sutters Ländereien umfassen nun ein riesiges Gebiet von etwa 600 Quadratkilometer, deutlich größer als die Gesamtfläche des Bodensees.

Der 24. Januar 1848 bedeutet für Sutter der alles entscheidende Wendepunkt in seinem Leben. An diesem Tag entdeckt sein Zimmermann James Wilson Marshall (1810 bis 1885) in Coloma auf Sutters Liegenschaften beim Bau einer Sägemühle Gold.

Nachricht vom Goldfund verbreitet sich rasch

Die Nachricht vom Goldfund lässt sich nicht wie vorgesehen geheim halten, sondern verbreitet sich wie ein Lauffeuer und zwar weltweit. Sutters Ziel, das Sacramento Valley in ein landwirtschaftlich fruchtbares Gebiet umzugestalten und weiter zu entwickeln, interessiert niemand mehr; sein Traum geht im Goldrausch buchstäblich unter.

Insgesamt mehr als hunderttausend Einwanderer, Abenteurer, Goldsucher, aber auch zweifelhafte Glücksritter überschwemmen innerhalb kürzester Zeit Sutters Wiesen und Felder und plündern seine Goldvorkommen. Die herbeiströmenden Hasardeure beschlagnahmen Sutters prächtige Ländereien und vernichten seine Ernten.

Der amerikanische Schriftsteller Marc Twain (1835 bis 1910) beschreibt in seinem Buch „Roughing it“ die Folgen des Goldrausches mit den zutreffenden Worten: „Es ist Sutters Land, wo die habgierigen Verwüster die grasbedeckten Berghänge und Ebenen aufgerissen, zerfurcht und zerwühlt haben.“ Der damit verbundene Verlust von Hab und Gut verfolgt Sutter bis an sein Lebensende. Er wird sich davon nie mehr erholen. Aber das ist eine andere Geschichte.

Sutters Unterschrift ist rechts oben, zweite Zeile. Foto: Sam Funari

Zur gleichen Zeit als das Gold entdeckt wird, ist Mexiko gezwungen, nach dem von 1846 bis 1848 dauernden Mexikanisch-Amerikanischen Krieg die Provinz Kalifornien an die Amerikaner abzutreten. Die erste verfassungsgebende Versammlung kommt 1849 in der damaligen Hauptstadt Monterey zusammen und Sutter gehört als Abgeordneter des Sacramento-Distrikts dazu.

Er genießt immer noch hohes Ansehen und übernimmt am letzten Tag der Versammlung anstelle des erkrankten Vorsitzenden das Präsidium. Die anderen Delegierten nennen ihn freundschaftlich „The Grand Old Man of California“.

Als 31. Staat zu den Vereinigten Staaten

Auf der Grundlage dieser ersten Verfassung kommt Kalifornien als freier Staat ohne Sklaverei mit Wirkung vom 9. September 1850 als 31. Staat zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Dieses Dokument trägt die Unterschrift des Johann August Sutter aus Kandern.