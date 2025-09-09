Historie: Die Rolle des „Grand Old Man of California“ aus Kandern

An der Verabschiedung der ersten Verfassung von Kalifornien hat mit Johann August Sutter ein Kanderner mitgewirkt. Am 9. September 2025 jährt sich dieser Tag zum 175. Mal.
Eigentlich ist er noch heute weltbekannt, weil auf seinen Besitztümern in Kalifornien 1848 durch Zufall das größte Goldvorkommen Amerikas entdeckt wurde und den Goldrausch des 19. Jahrhunderts auslöste: Der am 23. Februar 1803 in der Kanderner Papiermühle geborene Johann August Sutter (1803 bis 1880). In seinem abwechslungsreichen Leben gibt es darüber hinaus noch eine Menge interessanter Nebenschauplätze und andere historische Ereignisse, die nicht weniger bedeutsam sind und Eingang in die Geschichtsbücher gefunden haben.